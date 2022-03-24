Кулеба заявил о возможных разногласиях в ЕС по поводу новых санкций против России

Странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете «Паис».

Он заявил, что в начале проведения Россией специальной военной операции «Евросоюз отреагировал быстро и энергично, введя несколько пакетов действительно болезненных санкций». «В последние 10 дней я заметил некоторое замедление процесса принятия решении. В Европе, кажется, все труднее договориться о новых санкциях», – передает его слова ТАСС.

Кулеба также добавил, что украинцы разочарованы в НАТО. «До войны часто думали, что НАТО сильна, а ЕС слаб. Первые недели войны доказали обратное. Я говорю о восприятии людей, а не о своей оценке», – сказал министр.

Глава МИД Украины добавил, что Киев обсуждает обеспечение гарантий безопасности с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией.

«Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является статья 5, в которой говорится, что если кто-то нападет на нее, то все остальные члены будут ее защищать. Мы хотим что-то подобное, что говорит о том, что если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», – сказал он.



«Мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их потенциальном участии в этой модели. Они положительно отреагировали на эту идею. Это все еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное - это часть переговоров между Россией и Украиной», – сказал Кулеба.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

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