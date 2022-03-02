Мусульмане России поддержали проведение военной операции на Украине

«Как и большинство людей в мире мы с болью наблюдаем за происходящим на Украине, но понимаем, что это вынужденная и необходимая мера», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов.

«Все началось не сейчас, а в 2014 году, когда у украинцев забрали право на управление собственной страной и отдали рычаги внешним политическим силам. Как видим, восьмилетняя выдержка России и уговоры ни к чему не привели, все стало только хуже, и теперь мир приходится спасать силой», – сказал руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Собеседник напомнил, что мусульмане во время Второй мировой войны вместе с другими советскими гражданами сражались против нацистов, поэтому они поддерживают нынешнюю операцию по денацификации Украины. «Мы не можем позволить, чтобы на костях наших дедов поднялась новая волна фашизма, то теперь уже – с территории братской республики», – подчеркнул представитель мусульманского духовенства.

По его словам, «мусульмане всего мира сейчас молятся за мир на Украине и за Путина, взявшего на себя такую большую ответственность».

«Мои коллеги помнят, что, когда США разрушали Ливию и Ирак, в мире не нашлось силы ответить им. Теперь же Россия дала отпор американцам на Украине. Дочь одного из известных исламских религиозных деятелей – 94-летняя жительница Казани – говорила мне, что молилась за наступление мира даже во время переговоров в Минском формате», – рассказал Крганов.

Таким образом, указал он, мусульмане всего мира воспринимают операцию России на Украине не просто, как демилитаризацию и денацификацию, а как борьбу добра со злом в масштабах всего человечества.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео с солдатами республики, заявив, что они «покончат» с «нациками, бандеровцами и шайтанами». «Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами»), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!», – заявил он.

Днем ранее президент России Владимир Путин обсудил Украину с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Собеседники констатировали право России на обеспечение национальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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