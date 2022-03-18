Бастрыкин поручил расследовать дело о тюрьме батальона «Азов» в Мариуполе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать организацию тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что войска ДНР в Мариуполе взяли под контроль здание под кодовым названием «Библиотека». Были обнаружены документальные доказательства, что в этом месте была тюрьма, принадлежащая батальону «Азов».

Отмечается, что в стенах здания «при попустительстве СБУ» держали тех, кто был не согласен с действиями киевского режима, с этими людьми жестоко обращались.

«Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения жестоких преступлений в отношении мирных граждан и бойцов, установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», – заключили в СК.

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Позже стало известно, что аэропорт Мариуполя взят под контроль вооруженными силами ДНР.