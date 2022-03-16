Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии

Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии, считает президент России Владимир Путин.

«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», – сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, сообщает РИА «Новости».

По его словам, «во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу».

«Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», – считает российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой.