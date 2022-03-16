Путин заявил, что Россия продолжит сражаться за право быть собой

Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой, заявил в среду президент России Владимир Путин.

По его словам, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза, так живут многие страны, к сожалению, и в Европе.

«Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», – сказал президент, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов России, передает ТАСС.

Ранее он заявил, что при поддержке иностранных специалистов на Украине вскоре могло быть создано ядерное оружие, а целью стала бы Россия.