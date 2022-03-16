Митрополит Запорожский Лука призвал украинцев к покаянию

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинцев к покаянию на фоне действий Киева, которые привели к нынешней ситуации в республике.

В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей», и «когда Израиль отступал от Бога, то Господь посылал на их племена варваров, которые опустошали их города и сжигали селения».

«Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву – колыбели православия Святой Руси – будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два? Я уже не говорю о других мерзостях, которые творились на нашей святой земле. Кто-то скажет: «Так в чем же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?». Я отвечу – в своем безразличии. Мы все принимали, мы «смирялись», мы думали – пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить. Но так не бывает! Кто не с Богом, тот против Него! Не только солнце всходит над добрыми и злыми, но и дождь гнева Божьего также проливается и на тех, и на других. Кого-то он очищает через страдания и скорби, и кого-то карает за грехи», – подчеркнул митрополит Лука.

Он также считает, что закончится все «не скоро», потому что «нет покаяния», и «потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу Церковь».

«Потому что в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве к Богу, расклеиваются плакаты с матами. Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе? Там, где труп, собираются и орлы. Есть только одна возможность остановить войну – обратиться к Богу. Но похоже, что люди об этом даже не думают. «Суд гневен прииде на ны, и разсыпася радость людей твоих, вси бо плачем и рыдаем и тако глаголем: О мечу Божий, доколе не успокоишся, престани убо, пощади ны...» (из канона Божией Матери «Державная»)», – заключил митрополит.

Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В ноябре РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ, отметив, что это может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева.