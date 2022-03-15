Начался новый этап программы кешбэка за туры по России

В России начался новый этап программы кешбэка за туры по стране, продажи продлятся до 1 мая, отправиться в поездку можно с 15 марта до 1 июля, поясняли в Ростуризме.

Условия программы остались прежними. В ней участвуют поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. рублей, передает ТАСС.

Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено. Отправиться в круиз по программе можно с начала навигации и до 1 июля.

«До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, на сибирском Шерегеше. Выбрать оздоровительные туры в регионы Кавказа, поехать на Алтай или отдохнуть в термах Тюмени. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим городам Золотого Кольца, съездить в столицу Поволжья Нижний Новгород, побывать в Казани или Петербурге. Интересные направления для активного отдыха на природе – регионы Русского Севера, Карелия, Мурманская область, Урал, Башкирия, Сибирь и Дальний Восток», – отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее второе окно продаж по акции в 2022 году было запланировано на осень. Запуск программы сейчас, по словам главы Ростуризма, позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Предыдущий этап программы был запущен 18 января 2022 года. Продажи завершились досрочно, в ночь на 1 марта, так как к этому моменту выделенные на весеннее окно продаж средства были перечислены туристам. По данным Ростуризма, россияне около 800 тыс. раз воспользовались программой туристического кешбэка в начале 2022 года. Они приобрели поездок с кешбэком на 15 млрд рублей, сумма возврата средств составила около 2,9 млрд рублей.

Между тем ОАО «РЖД» объявило о создании собственного сервиса бронирования на отечественном софте. Компания на своем официальном сайте для пассажиров запустила сервис бронирования отелей и экскурсий, в перспективе холдинг планирует сделать единый туристический портал, на котором были бы размещены все сервисные предложения компании для путешественников и пассажиров, сообщает портал Gudok.ru.

На сайте пользователи смогут получить информацию об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы. На данный момент там зарегистрировано более 60 тыс. объектов размещения.

«Это один из проектов по развитию внутреннего туризма и туризма в РЖД, созданный на отечественном программном обеспечении», – сообщил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок – начальник отдела развития цифровых сервисов и систем Дмитрий Крюков.

В дальнейшем планируется собрать единый туристический портал РЖД, добавив туда различные сервисы, например возможность забронировать комнаты отдыха на вокзалах, информацию о туристических поездах и другое.