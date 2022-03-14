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Китай опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи
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Сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», – передает ТАСС слова дипломата.
Он заявил также, что США должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом.
Ранее заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сети украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
Захарова заявила, что отказавшиеся от разговора с Лавровым «говорят с Шойгу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине «сбылось» предупреждение, в соответствии с которым тот, «кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».
Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о главе российского государства Владимире Путине. «А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» – сказала она в эфире канала «Россия 1», комментируя призыв Кулебы к устранению Путина.
Захарова заявила: «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?». По ее словам, общение с Киевом все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования, а Москва проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева, передает РИА «Новости».
Как подчеркнула Захарова, «до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры», это была «позиция страны». «Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник», – заявила она, отметив, что «они это сделали сами».
Сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или что это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова. «Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», – заявила она.
Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает Захарова.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД
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США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
По данным газеты, США не будут обсуждать исключения из «связанных с Украиной» санкций против России, чтобы «спасти» СВПД. Отмечается, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат Россию, если Москва не откажется от своих требований, передает РИА «Новости».
«Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит «в ближайшую неделю», Вашингтону нужно будет «оперативно рассмотреть альтернативный путь», – говорится в сообщении издания.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.
Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара
Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ.
New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
Силуанов: Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России
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Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Он также сообщил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.
«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», – сказал Силуанов.
По его словам, Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.
«Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте – в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», – добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
Франция объявила о новых санкциях в отношении России
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.
«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов», – цитирует его «Интерфакс».
По его словам, санкции «немедленно вступают в силу».
Ранее в Елисейском дворце, после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина, заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
США начали изучать сообщения о гибели американского журналиста на Украине
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США пытаются узнать детали произошедшего в связи с сообщениями о гибели американского журналиста на Украине, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я только сейчас имел возможность услышать об этом, <...> так что мне надо будет проконсультироваться с моими коллегами и с нашими союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы узнать больше о том, что произошло. Но если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о гибели американского журналиста, сообщает ТАСС.
Между тем представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинский губернатор пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам
Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам.
«У меня есть куча людей, которые говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять...». Я вас предупреждаю: это не ВСУ будут делать», – говорится в его видеообращении в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
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В России заявили о готовности закрыть потребности рынка радиоэлектроники
Подготовлены предложения по расширению перечня радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения, заявил исполнительный директор консорциума «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК» Сергей Алексеев.
«В предложениях отражен широкий спектр изделий, которым наши предприятия готовы закрыть потребности внутреннего рынка без участия иностранных производителей. Это огромный массив радиоэлектронной аппаратуры и технологического оборудования, производством которого займутся российские заводы. Мы готовы практически полностью заместить большой сегмент силовой электроники», – цитирует его «Известия».
Эта электроника, в частности, отвечает за передачу и распределение электроэнергии, микропроцессорные защиты, силовые выключатели и коммутационную технику, отметил специалист.
«В настоящее время все резиденты консорциума готовы оперативно решить вопрос по импортозамещению. Консорциум <...> поддерживает наших производителей и разработчиков, помогая осуществлению трансфера технологий и реализации перспективных проектов, опережающих мировой уровень, и прикладывает максимум усилий для содействия технологическим прорывам и внедрению инновационных технологий на основе программы импортозамещения», – заключил Алексеев.
5 марта американская IT-компания Microsoft в числе других компаний объявила о приостановке продаж и оказания услуг в России. Сообщается, что решение было принято в связи с санкциями против России со стороны правительств США, ЕС и Великобритании. Приостановила поставки продукции своим клиентам в Россию и Белоруссию и американская компания Intel.
Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's
Сын российского художника Никаса Сафронова – пианист Лука Сафронов – приковал себя наручниками ко входу в McDonald's на Пушкинский площади в Москве в знак протеста против ухода компании из России.
«То, что они закроются – это акт враждебности и насилия ко мне!» – приводит его слова Telegram-канал «Москвач».
Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's закроет заведения по всей России с 14 марта.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.
«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.
Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
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США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России
Власти США предупредили Китай о возможных «последствиях», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», – сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР, передает РИА «Новости».
Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
Во вторник сообщалось, что Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь заявил, что своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».
В офисе Зеленского озвучили цель переговоров с Россией в понедельник
На сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал в Twitter, что переговоры ведутся «нон-стоп в формате видеоконференций». По его словам, «постоянно работают рабочие группы», так как «большой объем вопросов требует постоянного внимания». При этом «в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».
В воскресенье Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
Упавший в столице Хорватии украинский беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
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Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом до 120 кг, сообщил источник в минобороны Хорватии. Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что элементы БПЛА могут указывать на причастность украинской стороны к его запуску.
«Но остается еще много вопросов», – приводит ТАСС со ссылкой на «Радио и телевидение Хорватии» слова руководителя военного ведомства.
Как рассказал источник в минобороны, «когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей». По его словам, если бы бомба «ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими»
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с инцидентом считает необходимым активизировать обмен информацией между странами – членами Евросоюза и НАТО.
В пятницу хорватская полиция сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе. По сведениям хорватских властей, аппарат был запущен с территории Украины. Сначала беспилотник пересек воздушное пространство Румынии, затем 40 минут провел в небе над Венгрией после чего вошел в небо над Хорватией. Причем Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте. Судя по всему, беспилотник разбился после того, как у него закончилось горючее.
Пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию этого дрона, но не объяснила, почему неизвестный самолет не был сбит.
Позже стало известно, что беспилотником оказался разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979-1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе. Аналогичный беспилотник упал почти одновременно в Крыму.
Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане
В одном из гаражей в городе Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
23-летняя девушка пропала год назад. Ее труп обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве – бывшего молодого человека Ведлер 1998 года рождения – задержали и отправили на допрос, передает РИА «Новости».
По информации СМИ, девушка пропала из отеля в Москве 24 февраля прошлого года. Как отмечал ее знакомый, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тыс. рублей, а также преследовал и угрожал расправой.
Напомним, что в декабре 2021 года неизвестные в мексиканском городе Куэрнавака застрелили актрису и модель Таню Мендоса на футбольном стадионе, где играл ее сын.