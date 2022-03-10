Депутат: В биолабораториях на Украине США внедряли высокотехнологичный фашизм

«Учитывая, что русские и украинцы генетически тождественны, военным биологам США была предоставлена возможность ставить эксперименты в стране со славянским населением более 40 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине.

«Мы не знаем, что именно исследовалось или разрабатывалось в биолабораториях США на территории Украины. Эти данные засекречены, но известно, что работа велась с особо опасными, смертельными, высококонтагиозными патогенами. Наивно полагать, что Пентагон финансировал исследования, не связанные с их боевым применением», – подчеркнул член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

По его словам, подобные лаборатории могли работать в разных направлениях, в том числе и над созданием комбинаций смертельных патогенов, а также методов их доставки и распространения. «Это мог быть и сбор генетического материала для создания искусственных вирусов, направленных против конкретной группы людей, имеющих уникальный генетический код. Такой, своего рода, высокотехнологичный фашизм. Доктор Йозеф Менгеле аплодирует США из ада», – отметил парламентарий.

Собеседник указал: учитывая, что русские и украинцы генетически тождественны, военным биологам США была предоставлена возможность ставить эксперименты в стране со славянским населением более 40 млн человек.

«Вынужденное признание Виктории Нуланд перед своими законодателями и опасения США, что результаты исследований могут попасть в руки России, показывает, что американцы преступили черту, и при содействии киевского режима занимались разработкой бесчеловечного оружия, способного уничтожить весь европейский континент», – подчеркнул депутат.

Нифантьев напомнил, что Россия всегда приветствовала международную кооперацию в области медицинских технологий и была открыта к конструктивному сотрудничеству.

«США же в свою очередь отказывались от прозрачности в этих вопросах. Где сегодня результаты этих экспериментов? В чьих руках опаснейшие патогены? Осознают ли европейцы, что творилось у них под боком и к каким последствиям это может привести? Эти вопросы требуют немедленных ответов», – резюмировал депутат.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

«Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – передает ТАСС слова представителя Министерства обороны.

Как подчеркнул Конашенков, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – сказал он. Также генерал заверил, что ведомство в ближайшее время обнародует пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы.

В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США создавали на Украине чудовищную угрозу против России.

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