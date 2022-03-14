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Украина собралась «давить на США»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей «дипломатической загадкой» и попросил страны НАТО оказать поддержку.
«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов. Это напоминает мне другую игру – в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолеты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Кулебы.
Глава украинского МИД подчеркнул, что его страна продолжит оказывать давление на США и партнеров, чтобы они предоставили стране истребители. По его словам, Украина не ожидает защиты от НАТО, а просит лишь предоставить необходимое оружие.
Напомним, Минобороны заявило о 98 уничтоженных самолетах ВСУ с начала операции на Украине.
Киев попросил ЕС предоставить военную технику, в том числе систем ПВО и ПРО. На Украине заявили, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над страной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение.
Пресс-служба украинских ВМС заявляла, что ряд стран отправит на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы. По мнению американской стороны, предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США. Американский актер Шон Пенн пожаловался на то, что Украина не получила польские истребители, которые ей «необходимы».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО. «Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – сказала она. Псаки подтвердила также, что решение Польши об отправке советских истребителей Украине, по сути, застало США врасплох. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, альтернативой может стать отправка систем ПВО.
ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинский губернатор пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам
Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам.
«У меня есть куча людей, которые говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять...». Я вас предупреждаю: это не ВСУ будут делать», – говорится в его видеообращении в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
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Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара
Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ.
New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
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Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Захарова заявила, что отказавшиеся от разговора с Лавровым «говорят с Шойгу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине «сбылось» предупреждение, в соответствии с которым тот, «кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».
Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о главе российского государства Владимире Путине. «А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» – сказал она в эфире канала «Россия 1», комментируя призыв Кулебы к устранению Путина.
Захарова заявила: «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?». По ее словам, общение с Киевом все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования, а Москва проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева, передает РИА «Новости».
Как подчеркнула Захарова, «до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры», это была «позиция страны». «Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник», – заявила она, отметив, что «они это сделали сами».
Сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или что это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова. «Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», – заявила она.
Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает Захарова.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России
Власти США предупредили Китай о возможных «последствиях», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», – сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР, передает РИА «Новости».
Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.
Во вторник сообщалось, что Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь заявил, что своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса».
В Госдуме призвали Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»
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Президент Украины Владимир Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, обязан выполнить «шесть важных пунктов» по урегулированию ситуации в стране, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
Генсек НАТО заподозрил Россию в планах применить химоружие
Москва может планировать химические атаки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, это было бы «военным преступлением».
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской РСЗО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщила пресс-служба ведомства.
«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Ранее Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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Верховная рада Украины изобразила НАТО безголовым мужчиной
Верховная рада Украины изобразила НАТО безголовым мужчиной и призвала альянс закрыть воздушное пространство.
На изображении, опубликованном в Telegram-канале рады, альянс изображен как безголовый мужчина в костюме. Он стоит перед стеной, сложенной из букв фразы Close the sky («Закройте воздушное пространство»). На стене можно увидеть желтый и синий отпечатки рук Украины, которая пытается «дотянуться» до НАТО, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен отвергал идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
В офисе Зеленского озвучили цель переговоров с Россией в понедельник
На сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал в Twitter, что переговоры ведутся «нон-стоп в формате видеоконференций». По его словам, «постоянно работают рабочие группы», так как «большой объем вопросов требует постоянного внимания». При этом «в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».
В воскресенье Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Киева
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Сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий.
«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RT.
По его словам, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. «По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», – уточнил политик.
Он также добавил, что подписание документов в ходе российско-украинских переговоров ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом.
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Кадыров пригрозил «постучать в двери» Арестовича
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Рамзан Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом».
«Почему «если»? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» – заявил Кадыров в Telegram.
СМИ сообщали, что Кадыров находится в зоне спецоперации на Украине. Он заслушал доклад силовиков об эвакуации детей из детского дома.
Позднее он отреагировал на заявления украинских СМИ о том, что «украинская разведка сообщает, что получает информацию из разных источников о возможном местонахождении Кадырова в Украине». Кадыров заявил: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе». «Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем», – пообещал он.
«Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил глава Чечни.
Напомним, Кадыров рассказывал, что «бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих. Он пригрозил наказать «шайтанов». Кроме того, он посетовал, что командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, так как те постоянно убегают.
Упавший в столице Хорватии украинский беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
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Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом до 120 кг, сообщил источник в минобороны Хорватии. Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что элементы БПЛА могут указывать на причастность украинской стороны к его запуску.
«Но остается еще много вопросов», – приводит ТАСС со ссылкой на «Радио и телевидение Хорватии» слова руководителя военного ведомства.
Как рассказал источник в минобороны, «когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей». По его словам, если бы бомба «ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими»
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с инцидентом считает необходимым активизировать обмен информацией между странами – членами Евросоюза и НАТО.
В пятницу хорватская полиция сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе. По сведениям хорватских властей, аппарат был запущен с территории Украины. Сначала беспилотник пересек воздушное пространство Румынии, затем 40 минут провел в небе над Венгрией после чего вошел в небо над Хорватией. Причем Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте. Судя по всему, беспилотник разбился после того, как у него закончилось горючее.
Пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию этого дрона, но не объяснила, почему неизвестный самолет не был сбит.
Позже стало известно, что беспилотником оказался разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979-1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе. Аналогичный беспилотник упал почти одновременно в Крыму.
Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ высокоточным снарядом
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Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
На кадрах можно увидеть работу системы наведения и последующий удар снаряда. После этого украинский военный объект исчезает в облаке пыли, передает РИА «Новости».
«На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели», – уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
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