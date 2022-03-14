Украина собралась «давить на США»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей «дипломатической загадкой» и попросил страны НАТО оказать поддержку.

«Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов. Это напоминает мне другую игру – в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолеты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Кулебы.

Глава украинского МИД подчеркнул, что его страна продолжит оказывать давление на США и партнеров, чтобы они предоставили стране истребители. По его словам, Украина не ожидает защиты от НАТО, а просит лишь предоставить необходимое оружие.

Напомним, Минобороны заявило о 98 уничтоженных самолетах ВСУ с начала операции на Украине.

Киев попросил ЕС предоставить военную технику, в том числе систем ПВО и ПРО. На Украине заявили, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над страной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение.

Пресс-служба украинских ВМС заявляла, что ряд стран отправит на Украину 70 военных самолетов. Позже Польша предложила сначала передать самолеты США. Вашингтон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы. По мнению американской стороны, предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США. Американский актер Шон Пенн пожаловался на то, что Украина не получила польские истребители, которые ей «необходимы».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО. «Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – сказала она. Псаки подтвердила также, что решение Польши об отправке советских истребителей Украине, по сути, застало США врасплох. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, альтернативой может стать отправка систем ПВО.