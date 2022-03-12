Зеленский выразил готовность идти на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Он также выразил надежду, что процесс мира начнется на практике, а не на бумаге, добавив, что Киеву нужны гарантии безопаности не только от России, но и от Запада.

Комментируя процесс переговоров между российской и украинкой делегациями, он отметил, что вопросы обсуждаются, а стороны начали «о чем-то договариваться», передает РИА «Новости».

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – сказал он на пресс-конференции иностранным журналистам.

Ранее в Белоруссии пришли уже три раунда переговоров России и Украины по урегулированию отношений.

Помимо этого, украинский лидер рассказал о своем предложении премьер-министру Израиля Нафтали Бенету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Напомним, Россия выдвинула киевским властям ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.