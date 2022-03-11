Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США

То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians.
Подробности...
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве.
Подробности...
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России.
«В инфляции во многом виноват [президент России] Владимир Путин. <…> Не демократы (Демократическая партия США, членом которой является Байден) создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», – приводит утверждение главы американской администрации ТАСС.
По мнению президента США, ситуация на Украине якобы сказалась на росте цен на бензин в США. При этом, как считает Байден, введенные против России санкции и меры экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике». «Рубль потерял <…> более половины своей стоимости. <…> Московская фондовая биржа закрыта уже две недели по той простой причине <…>, что в тот момент, когда она откроется <…>, она обвалится», – полагает президент Соединенных Штатов.
Ранее Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. В четверг в Белом доме спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин и энергоносители в США, предположив, что это «будет временным и непродолжительным явлением». Днем ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США из-за санкций против РФ.
Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. От отметил, что поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, они не превышали 3%. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
10 марта 2022, 13:14
Фото: кадр из видео
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
9 марта 2022, 00:32
Фото: Alex Brandon/CNP/ Consolidated News Photos/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
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Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы
9 марта 2022, 08:29
Фото: RT на русском/YouTube
Текст: Наталья Ануфриева
Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».
Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.
«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.
Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.
В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».
В данный момент она находится в России.
Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.
Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.
В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.
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Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 02:58
Фото: кадр Fox News
Текст: Антон Антонов
Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
10 марта 2022, 19:51
Текст: Кристина Цыцура
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
9 марта 2022, 09:40
Текст: Александра Юдина
Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого дома.
Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию на рынке нефти и цены на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарата президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу.
Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношению войны в Йемене, где он не может заручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашогги.
С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России
9 марта 2022, 11:01
Текст: Наталья Ануфриева
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику.
Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период».
«В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он.
Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям.
Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России.
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Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией
11 марта 2022, 09:05
Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Текст: Александра Юдина
Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией, передает Reuters со ссылкой на источники.
В пятницу Байден планирует выступить с соответствующим предложением, что откроет путь для повышения тарифов на товары, импортируемые из России, пишет «Российская газета».
При этом, по словам одного из высокопоставленных чиновников администрации США, для отмены статуса «постоянных нормальных торговых отношений» необходимо решение Конгресса. Получить его будет несложно, представители обеих палат уже высказывались в поддержку этого шага. Более того, руководители профильных комитетов заявили, что уже согласовали законодательную процедуру для этого.
Согласно данным офиса торгового представителя США, в 2019 году Россия была 26-м крупнейшим торговым партнером США, товарообмен составил около 28 млрд долларов. Основные статьи импорта из России включали минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты. Все они теперь могут столкнуться с повышением тарифов.
Уточняется, что Байден объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине в пятницу вечером. «В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности», – передает РИА «Новости» расписание Байдена на пятницу.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
9 марта 2022, 15:38
Текст: Наталья Ануфриева
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
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Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
9 марта 2022, 03:37
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Цены на бензин в США вновь побили исторический максимум
9 марта 2022, 18:54
Текст: Кристина Цыцура
Стоимость бензина в США второй день подряд обновляет исторический максимум, ранее она превысила 4,25 доллара за один галлон (3,785 литра), следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС
По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру среды достигла в США 4,252 доллара. Ранее цена на бензин выросла до 4,173 доллара за галлон, в последний раз такую цену фиксировали в июле 2008 года, передает ТАСС.
Стоимость одного галлона дизельного топлива в среду выросла до 4,883 доллара за галлон, также обновив исторический максимум.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин продолжат расти, так как США продолжают вводить санкции против России.
В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.
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Глава русской общины в США ответила на обвинения властей
10 марта 2022, 09:15
Фото: RT на русском/YouTube
Текст: Дмитрий Зубарев
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.
«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», – передает РИА «Новости» слова Брэнсон.
Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран».
«Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях», – отметила Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
«Да, воспринимаю», – ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против России.
Ранее посольство России заявило, что считает выдвинутые в США против Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Напомним, сенатор Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что обвинения США против Брэнсон безосновательны, она сейчас в России, и ей ничего не грозит.
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США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины
9 марта 2022, 01:42
Фото: Christian Ohde/ imago stock&people/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер [ФРГ Олаф] Шольц и президент [Франции Эммануэль] Макрон только сегодня говорили с [председателем КНР] Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом [действий]. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», – приводит ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам в комитете по иностранным делам Сената США о российской военной спецоперации на Украине.
Нуланд призвала Пекин «добиваться гуманитарных коридоров» на Украине и «думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты добиваются сейчас от властей Китая в ситуации вокруг Украины как минимум содействия открытию гуманитарных коридоров.
Ее попросили предоставить детали субботнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И. «Я позволю китайской стороне говорить за себя. <…> наше намерение в ходе наших регулярных контактов с Китаем, включая звонок госсекретаря Блинкена его коллеге, состояло в том, чтобы подчеркнуть, что эта война не выгодна Китаю, что мы хотим, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы эта война закончилась и чтобы как минимум помочь в создании этих гуманитарных коридоров, и что если они обеспокоены своей экономической ситуацией, а они вполне должны быть обеспокоены, учитывая самые низкие темпы роста за последние 15 лет, то эта война способствует этому», – утверждала Нуланд.
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
9 марта 2022, 03:59
Фото: Chuck Myers/ZUMA/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.
В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.
При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».
Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».
Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.
По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.