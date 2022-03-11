В МИДе предупредили о подготовке украинскими радикалами провокаций с токсичными веществами

Украинские радикалы под контролем спецслужб США готовили несколько сценариев использования токсичных химикатов для провокаций и обвинения в них России, планировались подрывы цистерн с аммиаком в Одессе, а также в Донецкой области, говорится в документе, распространенном в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН.

«Цель таких акций – обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД.

Сообщается, что один из подготовленных вариантов представляет собой диверсию на одном из украинских предприятий химической промышленности путем подрыва значительных по объему емкостей с промышленными химикатами.

«Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах Частного Акционерного Общества (ЧАО) «Северодонецкое объединение Азот» (г. Северодонецк) и Публичного Акционерного общества (ПАО) «Одесский припортовый завод» (г. Одесса)», – заявили в МИД.

Согласно другому сценарию, планировался подрыв в густонаселенных районах емкостей с токсичными химикатами.

«В частности, достоверно установлено, что 8–9 декабря 2021 г. украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. В ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьезные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской частной военной компании (ЧВК) «Forward Observation Group» (шт. Невада)», – говорится в документе.

Несмотря на предупреждения России, украинская сторона не отказалась от подобного рода террористических акций. В частности, в ночь на 9 марта с. г. в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами было завезено 80 тонн аммиака. По информации, поступающей с непосредственно с места события, радикалы инструктируют гражданское население, как себя вести в зоне химического заражения.

«Информируем государства-участников Конвенции о том, что такие приготовления однозначно свидетельствуют о подготовке к применению токсичных химикатов. С учетом пропагандистской кампании, развернутой в странах Запада, не остается сомнений в том, что планирующиеся провокации предназначены для того, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. В этой связи возрастают риски того, что экстремистски настроенные элементы, действующие в составе так называемых национальных батальонов, могут решиться на радикальные шаги, ужасающие последствия которых невозможно предсказать», – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили о подготовке националистами провокации с химическими веществами в населенном пункте Золочев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием: по его словам, Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения.

Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.

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