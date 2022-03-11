Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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России нужен пятиуровневый список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Список недружественных России государств вполне можно разделить на пять групп по степени враждебности к ней – от более жесткой к более мягкой. Тем самым получается пятиступенчатая «лестница», которая бы адекватно отражала степень враждебности тех или иных государств. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 2)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Левый берег Киева остается дугой стабильности и относительного порядка, несмотря на все более активные бои в Броварском районе Киевщины. На правом берегу ситуация иная. Подробности...

Донбасской группировке ВСУ уготована роль армии Паулюса

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

Обсуждение: 6 комментариев

Байден запретил русскую нефть

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Главная тема


    Десять выгод Китая от экономического передела мира

    повышение тарифов


    Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

    поддержка экономики


    Путин рассказал о решении возникших из-за санкций Запада трудностей

    «невыполнимая идея»


    Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени санкциями

    Видео

    режим террора


    Киевские власти отняли у украинцев право спасать свою жизнь

    попытки договориться


    Когда Украина станет сговорчивее

    стратегический план


    Как будет разбита украинская армия

    энергетическое эмбарго


    Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

    социальная поддержка


    Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

    страшный сепаратный мир


    Ватник из Киева: Почему не слышно сторонников России на Украине

    пестрая картина


    Тимофей Бордачёв: Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

    защита от фейков


    Геворг Мирзаян: Дезертирства с инфовойны быть не может

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?

    Доброволец из России рассказал, как украинцы сообщили семье о его гибели

    11 марта 2022, 09:34

    Текст: Александра Юдина

    Доброволец из России Алексей рассказал, что украинцы позвонили его родным и сообщили о его гибели.

    «При заходе сюда недели полторы назад, при освобождении этого населенного пункта, я узнал, что я сутки считаюсь погибшим у себя в России, на родине. Через определенное время получилось созвониться со своими близкими, объяснить, что все нормально, живой, здоровый. Там очень обрадовались», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом доброволец отметил, что звонили из «украинской пропаганды, которая обзванивает семьи парней, говорит, что погибшие». «Мое тело должны были забрать из Луганской области, обозначили так. Слава богу, успели вовремя сообщить, что живой, здоровый», – сказал Алексей.

    По словам добровольца, он приехал в Донбасс в 2016 году из Сибири.

    Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуацию мирных граждан и иностранцев в украинских городах.

    До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.


    Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
    		    10 марта 2022, 13:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.

    «События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.

    По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.

    По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.

    Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.

    «Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.

    Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.

    «Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.

     

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.

    «Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.

    В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.

    В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.

    Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

    Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.

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    Коментарии (69)
    Лавров отреагировал на заявление Кулебы об отсутствии договоренности о прекращении огня

    10 марта 2022, 14:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться о прекращении огня.

    Лавров заявил, что у него не вызывают удивления слова Кулебы о том, что «не удалось договориться о прекращении огня», так как «никто и не собирался» договариваться об этом, передает РИА «Новости».

    Министр также заявил, что Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине, как этого, вероятно, хотел бы Киев – «они всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях».

    Ранее Лавров заявил о безальтернативности переговоров с Украиной в Белоруссии.

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров, что достичь решения по прекращению огня пока не удалось.

    Разговор продлился 90 минут. Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

    Коментарии (10)
    На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
    		    10 марта 2022, 17:17
    Фото: Кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков

    «На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.

    Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.

    «Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».

    Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.

    «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».

    «Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».

    «Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.

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    Коментарии (79)
    Войска ДНР взяли под контроль несколько кварталов в Мариуполе
    		   10 марта 2022, 11:28
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск ДНР взяла под контроль четыре квартала и один микрорайон в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой республики на востоке города взяли под контроль кварталы «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный, – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

    По его словам, группировка войск ДНР «взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла». «Продвижение составило четыре километра», – уточнил он.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

    Коментарии (43)
    Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине

    10 марта 2022, 19:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».

    «В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.

    По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия. 

    Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.

    Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами. 

    Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России. 

      

    Коментарии (34)
    Сатановский объяснил желание морпехов США «навести порядок» на Украине, как в Ираке
    		    10 марта 2022, 13:44
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    «Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине нет вообще. В обоих случаях враг для них – это «туземцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее западные СМИ сообщили, что бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке.

    «Если этого бывшего морпеха не убили в Ираке, то почему бы ему не отправиться на Украину? Таких зарубежных экспедиций у американских военных было немало. Только теперь при отправлении на Украину им велено составлять завещание», – отметил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

    По его словам, для американских военнослужащих, которые воевали в Ираке, порядок – явление относительное. «Есть замечательная история о том, как американских граждан зазывали раньше в армию: «вы посетите разные экзотические страны, познакомитесь с интересными людьми и убьете их». Такой вот специфический американский юмор, который многое объясняет», – рассказал эксперт.

    «Сейчас им можно поехать не только на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию или Центральную Америку, но и на Украину. Там тоже можно пострелять и кого-то убить, – саркастически заметил политолог. – Ну и пускай. Уже столько раз разные люди приходили на территорию Украины, кого там только не было – и шведы, и немцы, и турки. И все там похоронены. Я уж не говорю про Вторую мировую войну – там, кроме немцев, было огромное количество других народов».

    Политолог также добавил, что для американских военных нет никакой разницы между войной в Ираке и спецоперацией России на Украине. «Для них и там, и тут в лице противника какие-то «туземцы», которых надо убивать, насиловать и грабить. Нам уже давно пора это признать», – заключил эксперт.

    В четверг бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.

    Как сообщает Fox News «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».

    При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.

    Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News. 

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.

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    Коментарии (37)
    Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
    		    11 марта 2022, 04:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.

    Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.

    Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.

    Коментарии (21)
    Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
    		    11 марта 2022, 03:30
    Фото: Nicolas Maeterlinck/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.

    Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».

    Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.

    Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (55)
    Лавров: Россия преодолеет трудности и избавится от иллюзий о ценностях Запада
    		    10 марта 2022, 14:08
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

    «Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали. Но в этот раз, я уверяю, мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием», – передает ТАСС слова Лаврова.

    «У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности», – подчеркнул министр.

    Лавров сообщил также, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. «Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев», – поинтересовался Лавров.

    «Я вас уверяю, мы справимся, мы обязательно справимся, мы будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», – пояснил министр.

    По его словам, Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций.

    «Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», – сказал он.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (58)
    Минобороны получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине
    		    10 марта 2022, 10:51
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – передает ТАСС его слова.

    Как подчеркнул Конашенков, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. «Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – сказал он.

    Также генерал заверил, что ведомство в ближайшее время обнародует пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы. «В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», – сказал Конашенков.

    Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.

    Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. 

    В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.

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    Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
    		    11 марта 2022, 00:56
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.

    Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».

    Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.

    Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

    Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».

    Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.

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    ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
    		    11 марта 2022, 06:56
    Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.

    В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий. 

    От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.

    Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

    Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

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    Войска ДНР освободили Волноваху
    		    11 марта 2022, 08:54
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.

    Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».

    Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

    Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Абрамович, Сечин, Миллер, Костин, Дерипаска, Лебедев и Токарев попали под британские санкции
    		    10 марта 2022, 13:03
    Фото: Rebecca Naden/PA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Великобритания в четверг расширила введенные против России санкции, включив в черный список еще семерых россиян.

    Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.

    Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F.С.).

    «В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 млрд фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», – передает ТАСС сообщение Форин-офиса.

    Ранее глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал «нанести России максимальные экономические издержки».

    Напомним, Британия ввела санкции против России. Лондон призвал Европу распространить санкции на нефть и газ из России. Британские экономисты считают, что санкции против России снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года.

    Коментарии (28)
    Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
    		    10 марта 2022, 21:43
    Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.

    «Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он. 

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

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