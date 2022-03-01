Лавров: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Россия не может не реагировать на реальную угрозу обретения Украиной ядерного оружия, Москва делает все для недопущения этого, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на сессии конференции по разоружению в формате видеообращения.

Он пояснил, что звучащие со стороны Киева «безответственные заявления» о планах по приобретению ядерного оружия – это «не пустая бравада».

«Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», – передает слова министра ТАСС.

Кроме того, Лавров добавил, что рехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) негативно влияет на режим ядерного нераспространения.

«У нас вызывает вопросы противоречивая затея Австралии, Великобритании и США по созданию закрытого партнерства AUKUS. Очевидно, что AUKUS негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует напряженность и формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений, причем не только в АТР», – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что у России не было и нет наземных ракет средней и меньшей дальности.

«Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД», – отметил он.

Лавров напомнил, что в целях обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать первой подпадавшие под Договор системы в тех регионах, где не будут развертываться аналогичные средства американского производства. «Призываем США и их союзников последовать нашему примеру», – заключил Лавров.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.