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Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус в Брянской области
Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус с детьми
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков потребовал от международного сообщества осудить теракт против белорусских граждан, следовавших на отдых в Геленджик.
Подобные атаке дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности, заявил постпред Рыбаков.
«Республика Беларусь решительно осуждает и призывает международное сообщество безоговорочно осудить этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», – приводит РИА «Новости» слова Рыбакова на заседании СБ ООН по Украине.
Ударный дрон ВСУ 17 июня атаковал автобус, перевозивший в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, среди которых были 22 ребенка. В результате нападения погибла женщина, девять человек, включая шестерых детей, получили ранения различной степени тяжести.
Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.