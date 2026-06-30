Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус с детьми

Tекст: Катерина Туманова

Подобные атаке дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности, заявил постпред Рыбаков.

«Республика Беларусь решительно осуждает и призывает международное сообщество безоговорочно осудить этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», – приводит РИА «Новости» слова Рыбакова на заседании СБ ООН по Украине.

Ударный дрон ВСУ 17 июня атаковал автобус, перевозивший в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, среди которых были 22 ребенка. В результате нападения погибла женщина, девять человек, включая шестерых детей, получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.