Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

«Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

«Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.