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В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
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Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы норвежская Equinor уже ведет добычу газа в максимально возможных объемах и не сможет увеличить его поставки в Европу, заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедаль в интервью Bloomberg.
«Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах», – цитирует ТАСС Опедаля.
Компания Equinor основана под названием Statoil в 1972 г., на сегодняшний день 67% акций концерна принадлежат норвежскому государству. В компании работают 20 тыс. сотрудников.
Ранее в российском МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
Министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».
Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.
До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
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В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стало известно содержание нового письма ЕС России
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ЕС подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, письмо является коллективным ответом на предложения, полученные от РФ, оно подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает издание Politico со ссылкой на проект письма.
В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, передает сообщение РИА «Новости».
Кроме того, в ЕС утверждают, что ОБСЕ – это «надлежащий» форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия – НАТО.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.
Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Польше заявили о победе России и Китая над Европой
Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.
В конце прошлой недели Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту.
Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток – 2». Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.
Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.
«Через десять лет Газпром будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 млрд кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кублика.
Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.
«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», – подчеркнул репортер.
Ранее Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».
Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа
Компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», – передает РИА «Новости» ответ Чижова на вопрос о том, обязан ли Газпром наращивать поставки в ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
В Германии выразили беспокойство заполненностью ПХГ газом
Немецкие власти обеспокоены ситуацией с заполненностью подземных газовых хранилищ в стране, заявила представитель министерства экономики Германии.
«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По ее словам, уровень заполненности хранилищ составляет 35-36%. Вопрос увеличения поставок газа «является вопросом рынка», а потому не зависит от властей страны.
В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.
В Германии отказались интерпретировать заявления Шольца о «Северном потоке – 2»
Высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца относительно «Северного потока – 2» в США не нуждаются в интерпретации, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
«Канцлер выразился совершенно однозначно как перед поездкой, так и после нее... Заявление канцлера... не нуждается в интерпретации», – цитирует Бюхнера РИА «Новости».
Ранее СМИ указали на отказ Шольца упоминать наименование газопровода в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
До этого в Германии называли условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Также в ФРГ сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».
Слова президента Латвии о русском языке в школах стали предметом рассмотрения спецслужб
Депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию «Русский союз Латвии» (РСЛ), обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) республики с просьбой проверить высказывания президента Латвии Эгилса Левитса об отказе от изучения русского языка в школах.
«Сегодня наш депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор обратился с заявлением в СГБ Латвии с просьбой проверить последние высказывания президента Латвии Эгилса Левитса на предмет нарушения части 2 статьи 78 уголовного закона: деятельность, направленная на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни», – сообщила РСЛ на своей странице в Facebook, передает ТАСС.
Как отмечает партия, нигде не уточняется, о каких именно школах говорил президент Латвии. «Но на основании правил кабинета министров об образцах государственных стандартов основного и среднего образования можно сделать вывод, что предложение Левитса затрагивает обучение в основных школах с латышским языком обучения», – указали в партии.
Пагор подчеркнул, что, согласно результатам переписи населения 2011 года, для 37% жителей Латвии основной язык в семье – русский, а более четверти браков являются межэтническими.
«У меня есть сын, которому пока только годик. Родной язык матери ребенка латышский, а мой – русский. Я хочу, чтобы мой ребенок свободно разговаривал на двух языках, и этому он должен научиться, в том числе, в школе», – подчеркнул политик.
Депутат считает, что предложение президента Латвии фактически означает желание запретить молодому поколению латышей понимать язык, на котором разговаривают более трети жителей республики, что усилит непонимание и в перспективе может привести к усугублению межнациональной розни.
Напомним, президент Латвии Эгил Левитс провел рабочую встречу с министром образования и науки Анитой Муйжниеце. И в ходе беседы он высказал мнение, что в ближайшее время следует отказаться от изучения в школах Латвии русского языка как второго иностранного. По мнению Левитса, первым иностранным языком, изучаемым в школах Латвии, должен быть английский, а вторым – один из языков основных стран Европейского союза.
Боррель пообещал единый ответ ЕС на предложения России по безопасности
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Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным, общим и даст странам союза возможность «продемонстрировать единство», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Россия направила письма всем странам ЕС, попросила ответить на те же озабоченности, что и в послании к США. Таким образом, Россия открыла новое направление переговоров – с европейцами, на этот раз. Мы работаем над скоординированным общим ответом Лаврову… Это будет хорошая возможность для демонстрации единства ЕС, а также того, что мы не просто 27 стран, а союз», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Боррель заявил об отсутствии стремления у России нападать на Украину
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление, чтобы была пересмотрена архитектура безопасности в Европе.
«Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», – сказал он, передает ТАСС.
Также Боррель считает, что заявление Китая и России может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии, передает слова политика пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
«Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай», – сказал Боррель.
Напомним, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития.
Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах.
Захарова: Россия хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу в урегулировании на Украине
Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев [урегулировать внутриукраинский кризис] – и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств – оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным», – указала дипломат в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Захарова отметила, что внутриукраинский конфликт стал позором для современной Европы.
Захарова добавила, что Москва не раз просила партнеров из Европы активизировать работу в соответствующем направлении, обращая внимание на то, что нормандский формат создан не столько для проведения «протокольных встреч».
«Так побудите киевский режим к выполнению своей части обязательств, и в этом будет ваша роль, которую вы ходите сыграть, но без этого движения возникает знак вопроса, насколько это все остается не на словах, насколько все по-настоящему привержены реализации этого базового документа (Минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала дипломат.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Заявки на прокачку газа через Украину снизились
Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу «Ямал – Европа» из России нет, следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 млн кубометров, а на 9 февраля – 78,9 млн кубометров, что ниже почти на 6,8%, следует из данных «Оператора ГТС Украины», передает РИА «Новости».
Номинации на 7 февраля составляли 97,5 млн кубометров.
Данные по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита газа из России, указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%.
Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 млн кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 млн кубометров.
Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
В ЕС отказались комментировать утечки в СМИ по ответу Лаврову
Европейский союз не комментирует утечки в СМИ по ответу на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложениями по европейской безопасности, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы никогда не комментируем так называемые утечки», – цитирует Стано ТАСС.
«С тем, что касается европейского ответа, я могу лишь добавить, что мы ответим в соответствующей форме по соответствующим каналам и в соответствующее время отправителю», – добавил он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ стран Евросоюза на письмо Лаврова по безопасности будет скоординированным, общим и даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Стала известна дата отправки коллективного ответа стран ЕС на письмо Лаврова
Коллективное письмо от представителей стран Европы на письмо главы МИД России Сергея Лаврова может быть отправлено Москве уже в среду, сообщают СМИ со ссылкой на черновик письма.
Отмечается, что ответ будет написан главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Письмо будет составлено при тесном сотрудничестве с НАТО, но сам альянс также отправит Москве собственное письмо, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию агентства Bloomberg.
Ранее Боррель заявил, что письмо даст возможность странам ЕС «продемонстрировать единство», отвечая на обращение российского дипломата Сергея Лаврова.
Глава МИД России сообщал, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с требование объяснить, как они будут выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то почему.
Отмечается, что ответ будет доложен президенту России Владимиру Путину.
Позже стало известно примерно содержание письма. В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Также ОБСЕ назван «надлежащим» форумом для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО.
Ранее состоялись переговоры лидеров Германии, Франции и Польши, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.