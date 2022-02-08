Интернет-пользователей предложили защитить от ошибок искусственного интеллекта

Ключевая проблема заключается в том, что, принимая юридически значимые решения о блокировке контента или банковских карт, алгоритмы не несут за них никакой ответственности. Об этом заявил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин в своем выступлении на форуме цифровой безопасности Cyber Security Day 2022.

По словам Сагдатулина, пользователи должны иметь возможность защититься от ошибок, допущенных искусственным интеллектом. Для этого, по мнению главы РОЦИТ, должны быть созданы соответствующие механизмы апелляции.

Ключевой задачей с точки зрения законодателей остается создание безопасной интернет-среды, «где пользователи не будут становится жертвами каких-либо противоправных действий, кибербуллинга, и травли», заявил в свою очередь председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти», – уточнил он. Хинштейн отметил, что благодаря усилиям государства удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Не менее серьезную угрозу, по мнению парламентария, представляет массовое распространение фейков и деструктивного контента.

«В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter и касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», – сообщил он. В качестве «адекватной и разумной меры» Хинштейн назвал оборотные штрафы к онлайн-платформам, впервые назначенные ИТ-гигантам в декабре 2021 года.

«С точки зрения нашей судебной практики это огромные штрафы – 7 млрд и 2 млрд рублей для Google и Facebook соответственно. Но с точки зрения тех штрафов, которые накладываются на эти же площадки на уровне ЕС или других государств – они в десятки, а то и в сотни раз ниже их», – заявил депутат. Он также указал на важное значение закона о «приземлении» крупнейших онлайн-платформ: «Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции».

В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что для повышения цифровой грамотности граждан важное значение имеет создание полезного контента по теме информационной безопасности: «Чем больше мы будем смотреть качественного контента, тем больше будет вырабатываться "прививка" от интернет-мошенничества и т.д. ИРИ финансирует контент в интернете. В 2020 году среди победителей конкурсов не было проектов по безопасности данных, а в 2021 году проекты по теме безопасности финансированы уже на 200 млн рублей».

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле прошлого года. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими филиалами, опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

В январе соцсеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о «приземлении». То же самое сделала корпорация Google. Ранее представительство в России открыл мессенджер Viber. Ранее Роскомнадзор заявил, что компания Apple исполнила практически все требования «закона о приземлении», за исключением установки счетчика посещаемости.