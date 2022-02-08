Путин указал на соответствие логике НАТО права Мали на выбор партнеров

Российское государство не имеет ничего общего с работающими в Мали частными военными компаниями, однако, следуя общей логике НАТО, если власти республики решили работать с компаниями из России, то они имеют на это право, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается Мали, господин президент [Франции Эммануэль Макрон] неоднократно ставил этот вопрос, мы с ним обсуждали, и он знает нашу позицию. Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос французского журналиста о частных военных компаниях в Мали.

«Следуя общей логике применительно к [политике] НАТО и членам альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», – еще раз подчеркнул Путин.

«Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем», – сказал Путин, пообещав предоставить Макрону дополнительные пояснения по этой теме.

Глава российского государства пояснил, что частные военные компании «местные власти приглашают на государственном уровне, благодарят их за проделанную работу и так далее».

В прошлую пятницу премьер-министр западноафриканского государства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что сотрудничество с Россией и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет. Конфликт между властями и боевиками сепаратистов и исламистов начался в Мали в 2012 году.

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что власти республики обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.

В январе жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей республики с российской ЧВК Вагнера.