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Путин указал на соответствие логике НАТО права Мали на выбор партнеров
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Российское государство не имеет ничего общего с работающими в Мали частными военными компаниями, однако, следуя общей логике НАТО, если власти республики решили работать с компаниями из России, то они имеют на это право, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается Мали, господин президент [Франции Эммануэль Макрон] неоднократно ставил этот вопрос, мы с ним обсуждали, и он знает нашу позицию. Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос французского журналиста о частных военных компаниях в Мали.
«Следуя общей логике применительно к [политике] НАТО и членам альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», – еще раз подчеркнул Путин.
«Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем», – сказал Путин, пообещав предоставить Макрону дополнительные пояснения по этой теме.
Глава российского государства пояснил, что частные военные компании «местные власти приглашают на государственном уровне, благодарят их за проделанную работу и так далее».
В прошлую пятницу премьер-министр западноафриканского государства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что сотрудничество с Россией и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет. Конфликт между властями и боевиками сепаратистов и исламистов начался в Мали в 2012 году.
В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что власти республики обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.
В январе жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей республики с российской ЧВК Вагнера.
Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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В Турции началась подготовка к визиту Путина
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина.
Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Переговоры лидеров России и Франции начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности, передает ТАСС.
Главы государств продолжили беседу за рабочим обедом. Как сообщили в пресс-службе президента России, в меню значилось семь блюд. Серди них «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее были предложены «стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой». В качестве десерта подавался «грушевый тарт с ванильным мороженым». Среди напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года.
Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве начались около 18.00 понедельника. Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером в Москве.
Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным
С небольшим получасовым опозданием президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», – сообщил обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос, передает РИА «Новости».
В Москве его ждут переговоры с Владимиром Путиным. Цель визита, по словам французского лидера, решить вопрос украинского кризиса, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Обсуждать в первую очередь будут гарантии безопасности, которых требует Москва.
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во вторник, 8 февраля, президент Франции отправится в Киев.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Макрон завил о необходимости ответственного поведения в вопросе безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным надеется найти ответы на вопросы безопасности и для России, и для Европы.
Он также заявил во время встречи, что считает диалог единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе, передает ТАСС.
Кроме того, Макрон заявил о необходимости ответственного поведения всех сторон в вопросе безопасности.
«Критическая ситуация в Европе сегодня вызывает нашу озабоченность... Поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно. Мы заложили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обменов мнениями в Санкт-Петербурге, Брегансоне и других местах, и я думаю, что актуален как никогда. Этот диалог необходим, потому что он единственный позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь Путин заявил, что ситуация, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа.
«Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю – у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», – сказал глава российского государства на переговорах.
Путин принимает Макрона в представительском кабинете первого корпуса Кремля. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
15 февраля в Москве ждут еще одного партнера по диалогу «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Кремль спросили об участии Путина в Мюнхенской конференции
У президента Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.
«Нет», – сказал он.
Конференция пройдет 18-20 февраля. Песков ранее говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.
Ранее Мюнхенскую конференцию по безопасности решили провести в очном формате
Путин о недовольстве Киева «Минском-2»: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Путин и Макрон начали переговоры в Москве
Президент России Владимир Путин принимает в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Путин и Макрон при встрече не стали обмениваться рукопожатиями. Главы государств заняли места на внушительном расстоянии друг от друга – в противоположных концах овального стола. Такой же вариант общения был выбран на прошлой неделе во время переговоров президента России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.
«Мы не встречались два года. Накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате, хотя контакты не прерывались», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российский лидер также поблагодарил Францию за то, что страна принимает участие в решении общей проблемы в сфере безопасности.
Планируется, что после встречи один на один лидеры России и Франции продолжат общение за рабочим обедом, а итогами поделятся с журналистами на пресс-конференции.
15 февраля в Москве ждут еще одного партнера по диалогу «нормандской четверки» – канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
В Москве не ждут «решительных переломов» от предстоящей встречи президента Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация в отношениях России и Европы сейчас слишком сложная, чтобы ожидать серьезных изменений от одной встречи, сообщает РИА «Новости».
В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве ожидают «весьма субстантивного и продолжительного» разговора от лидеров двух стран.
«Мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным», – сказал Песков.
Он уточнил, что на встрече Путина и Макрона будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности. Представитель Кремля напомнил, что этим контактам предшествовали несколько телефонных разговоров двух президентов.
Кроме того, Песков уточнил, что если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», – добавил Песков.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Путин поздравил российских фигуристов с победой в Пекине
Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире Олимпийских игр в Пекине, отметив, что они продемонстрировали высочайшее мастерство и стремление бороться до конца.
«В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Президент также пожелал спортсменам здоровья и новых успехов на олимпийском льду.
Ранее в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
В Кремле анонсировали совещание Путина с молодыми учеными
Президент Владимир Путин запланировал на вторник проведение заседания Совета по науке и образованию, мероприятие пройдет в режиме видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.
«Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики», – цитирует сообщение Кремля ТАСС.
На заседании будут присутствовать несколько вице-премьеров, главы федеральных министерств, а также лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.
Ранее в понедельник были объявлены лауреаты премии президента среди молодых ученых.