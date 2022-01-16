В мире вырос спрос на русских миротворцев

На фоне завершения миссии ОДКБ в Казахстане на другой части света в африканском Мали прошли массовые акции в поддержку сотрудничества с Россией. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. Какие еще выгоды Москва может получить от вовлечения в дела далекой африканской страны и почему это может испортить отношения с Францией?

В воскресенье жители Мали вышли на многотысячный митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. Как рассказал один из участников демонстрации, глава «Организации молодых руководителей» Шейх Умар Сумано, многие малийцы считают, что Россия может помочь разрешить существующие в Мали проблемы. Всего на акции, которые проходили в Мали и в других странах с участием малийской диаспоры, вышли около 3-4 млн человек, передает РИА «Новости».

На митингах чувствовались антифранцузские настроения, потому что люди считают, что «источником проблемы Мали была Франция», рассказывает Сумано, а сегодняшние повстанцы в Мали действуют «в единстве с самой Францией». Решение же, по его мнению, может прийти из России. Он отметил, что благодаря России «малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной».

Граждане Мали в разных городах страны вышли на акции протеста против жестких санкций, введенных Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале текущего года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. США и Франция поддержали введение санкций. Власти Мали в ответ закрыли границы со всеми странами ЭКОВАС, кроме Гвинеи.

Слухи о вовлечении России в дела Мали появились в середине 2021 года. В сентябре Франция пригрозила вывести свои войска из республики из-за якобы сотрудничества властей страны с российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Между тем Кремль опроверг присутствие российских военнослужащих в Мали. Однако в конце декабря несколько стран Запада резко раскритиковали размещение российских бойцов в этой стране.

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Мали уже несколько лет находится в состоянии перманентной внутренней нестабильности. В августе 2020 года на волне массовых антикоррупционных протестов военные свергли законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев. Однако 25 мая 2021 года военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. В результате к власти пришел полковник Ассими Гоита.

«Митинг в Мали в поддержку России – ожидаемое событие, поскольку из Бамако уже несколько лет осуществляется вывод французских войск. Неудачное окончание многолетней миротворческой миссии французов показывает, что в регионе появился вакуум политических сил. На этом фоне митинг с поддержкой в адрес фактически новой и относительно нейтральной силы выглядит обнадеживающе. Теперь есть шанс, что Россия в случае вовлечения в регион сможет урегулировать проблему безопасности Мали», – считает африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова.

При этом, по ее словам, решить полномасштабно все проблемы республики невозможно, поскольку они по большей части носят внутренний характер. «Там и долговая проблема, и проблема большой вовлеченности французских участников миротворческой миссии во внутренние дела. В частности, именно Францию обвиняли в нападении на мирных жителей и в коррупции», – уточнила эксперт.

Пискунова предупреждает: главный приоритет России в Мали – не идти по французскому сценарию. «Глубокое и долгосрочное вовлечение любой страны во внутренний конфликт республики будет иметь негативные последствия. Наша страна получит большие преимущества, если сможет остаться в рамках нейтрального наблюдателя, который оказывает гуманитарную помощь и содействует стабилизации обстановки в стране», – полагает политолог.

«Мали – привлекательное государство с экономической точки зрения. Там добываются и нефтепродукты, и ряд других полезных ископаемых. Это очень хороший выход на африканское побережье для российских компаний», – пояснила Пискунова.

Военный эксперт, специалист по региону Андрей Прокаев также считает, что главной причиной митинга малийцев стало недовольство «опекой» со стороны Франции. «Формально французы не ушли из Мали, поскольку там все еще действует европейская миссия «Takuba». Кроме того, экономика Мали по-прежнему завязана на Францию: французские компании владеют месторождениями в Мали, и это до сих пор является триггером для малийцев», – рассказал он.

«Люди устали от французского присутствия, поэтому и возник спрос на третью силу, которой оказалась Россия, – объяснил собеседник. – Если российские военные отправятся в Мали, то перед ними будет стоять ряд задач. Во-первых, решать проблему с безопасностью в республике необходимо не только с помощью силовых, но и с помощью политических средств», – указал эксперт.

«В Мали действует сразу несколько группировок, в которые входит не только «Исламское государство*», но и группы, аффилированные с «Аль-Каидой*» (запрещена в России), которые также отличаются друг от друга. Не все эти группы стремятся построить в Бамако халифат, так что с некоторыми из них можно договориться. Кроме того, в Мали силен этноплеменной фактор, который тоже необходимо учитывать, – отметил собеседник. – Во-вторых, Мали испытывает серьезные экономические проблемы. Введенные санкции со стороны ЭКОВАС еще больше ухудшают положение республики. В этот период страна может столкнуться с новыми проблемами.

У России есть возможность помочь Мали договориться с ЭКОВАС и решить проблему санкций», – считает Прокаев.

Примечательно, что митинг в поддержку России в Мали прошел на фоне событий в Казахстане и успешного завершения миротворческой миссии ОДКБ по «преодолению террористической угрозы». Очевидно, что привлекательность миротворческой роли России растет не только на постсоветском пространстве, но и в таком отдаленном регионе, как Африка. Притом, что западные страны и НАТО всячески высказывают недовольство этим фактом.

Напомним заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти», а также призыв пресс-секретаря ведомства Неда Прайса к ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана. Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать», так что России следует уважать суверенитет и независимость страны.

«Успешная миссия в Мали резко повысит имидж России в Африке, – уверен эксперт.

По сравнению с французами, которые годами присутствовали в регионе и обзавелись лишь репутацией грабителей ресурсов, Россия станет авторитетом, если за относительно короткий промежуток времени принесет этой стране мир». Прокаев полагает, что в таком случае миротворческими услугами России захотят воспользоваться многие страны Западной Африки и не только. «Кроме того, стоит ожидать экономического и военного сотрудничества с этими странами, в том числе и по разведывательной линии, а также поддержку всех российских инициатив на международной арене», – предполагает собеседник.

«Для Франции это, конечно, удар по репутации, поэтому она будет всячески препятствовать наступлению мира в Мали. Это не значит, что французы будут прямо поддерживать местный филиал «Исламского государства», но они могут оказывать финансовую поддержку местным группировкам, которые действуют в Мали: народам туарегов и фульбе, которые часто испытывают нелюбовь к Бамако», – прогнозирует Прокаев.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, Франция очень болезненно относится к теме участия российских сил в Мали. «Трудно сказать, насколько стихийными были протесты, но руководство Мали явно заинтересовано в сотрудничестве с Россией и привлечении российских военных специалистов для обучения их армии», – отметил эксперт.

«Со стороны французов это ревность, потому что они считают республику своим ареалом влияния. В то же время, здесь отчетливо проявляются их двойные стандарты: с одной стороны, рассуждают о недопустимости сфер влияния, с другой – де-факто объявляют Мали зоной своей повышенной ответственности, – объясняет политолог. – На уровне МИД там все время высказывается недовольство поведением России. Скорее всего, после митинга мы увидим сообщения французских политиков и дипломатов в духе того, что пророссийские силы поджигают обстановку в Мали, лоббируют интересы Москвы в регионе, где французы, с их точки зрения, очень успешно и настойчиво ведут борьбу с терроризмом».

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