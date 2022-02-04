В Кремле заявили об отсутствии данных о «пленении» россиян в Мали

Кремль не располагает какими-либо данными о том, что в Мали террористы могли взять в плен группу граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, нам ничего не известно», – цитирует ТАСС Пескова. Он подчеркнул, что в первый раз слышит о такой информации.

Между тем, премьер-министр западноафриканского государства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что сотрудничество с Россией и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет.

«Мы заключили соглашения о военном сотрудничестве с Россией. Мы покупали оружие в России, но Россия в этом не одна. Мы работаем и с другими партнерами, но так как ведется геостратегическая и геополитическая борьба между Россией и западными партнерами, нас пытаются положить на заклание в не нашей битве. А раз так, Мали работает с другими партнерами для оснащения своей армии на всех фронтах. Так что сегодня результаты этого сотрудничества ощутимы. Менее чем через месяц наша армия добилась заметных результатов. Число террористов, уничтоженных менее чем за месяц, превышает то, чего мы смогли добиться за последние 30 лет», – приводит РИА «Новости» слова премьера из интервью турецкому агентству Anadolu.

В минувшем году, Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5.

Слухи о вовлечении России в дела Мали появились в середине 2021 года. В сентябре Франция пригрозила вывести свои войска из республики из-за якобы сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Между тем Кремль опроверг присутствие российских военнослужащих в Мали.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году.