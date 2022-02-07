Алек Болдуин восхитился выступлением фигуристки Камилы Валиевой

У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус

Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

«Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико.

Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине.

«К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной.

«Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина.

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело.

«Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова.

«Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова.

Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка.

«Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова.

Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток.

«Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина.

«Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина.

Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это.

Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом.

«Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных».

«Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР.

Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок.