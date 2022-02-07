Посол ЦАР рассказал о помощи российских инструкторов

Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что власти страны благодарны России, потому что она «услышала наш крик и пришла на помощь».

«Мы благодарны России, потому что это было очень ужасно. Вы можете вот так сидеть, а перед вами убивают ваших родителей или ваши семьи. Это невозможно. Россия услышала наш крик и пришла на помощь», – передает РИА «Новости» слова посла.

Додону-Пунагаза заявил также, что подготовил в подарок министру обороны России Сергею Шойгу его портрет из крыльев бабочек.

«По секрету вам скажу, что я приготовил (такие портреты) для Путина и для Шойгу, министра обороны», – сказал посол.

Он уточнил, что приготовил для Путина второй портрет, поскольку так и не получил от него ответной реакции.

Посол добавил, что для изготовления такого портрета могут потребоваться тысячи бабочек, которых ловят в лесу охотники.

«Они обычно делают картины из бабочек, разные композиции. Это традиционный вид искусства. Есть разные мастерские. Для некоторых картин используются редкие виды бабочек. Сначала надо определить, какие сорта бабочек нужны, потом в лесу их поймать», портрет из крыльев бабочек пояснил посол.

По его словам, оружейное эмбарго в отношении ЦАР должно быть отменено.

«Да, (оружейное эмбарго) еще так и остается, потому что, вы знаете, против нас такие страны, как Франция, Америка и так далее. Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН – ред.), поэтому ещё продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки», – сказал посол ЦАР.

По его словам, боевики покупают оружие за границей: добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие, и в результате у них больше оружия, чем у войск ЦАР.

По словам дипломата, обстановка в ЦАР спокойна, 95% территории находится в руках власти.

«По сравнению с прошлым годом (обстановка) более спокойная. Навели порядок. Кроме каких-то точек, где есть еще сопротивление. Они ведут себя как бандиты сейчас, прячутся по 10-15 человек, видят, когда грузовые машины с товарами, устраивают грабеж. Это бандиты всё. Раньше они были, как военные группировки – очень мощные. Сейчас их задавили всех», – сказал он.

Посол подчеркнул, что 95% территории ЦАР находится в руках власти.

Ранее посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза рассказал, что передал Путину в подарок его портрет, сделанный из крыльев бабочек, когда приехал в Москву в ранге посла. Кроме того, посол рассказал, как пересекался с Путиным во время учебы на юрфаке ЛГУ в 1970-е годы. В память об этой встрече посол также подарил президенту деревянную таблицу с надписью: «На память о нашей студенческой жизни на 22-й линии на Васильевском острове».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал узнать у Владимира Путина о его впечатлениях от подарков посла Центрально-Африканской Республики в России.