С парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины

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4 февраля, пятница | Последнее обновление — 23:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пообещали «ущерб интересам Китая» в случае конфликта в Европе
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Вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее.
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Косоворотка Живаго, которую «донашивал» за ним Пол Атрейдес, абсолютно не воспринимается как нечто этническое, деревенское. Это элемент городского костюма, пусть и несколько необычный, уместный только в определенных ситуациях.
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Ученые XX века назвали допетровские русские города – живописными ландшафтными городами с пространственно-модульной планировкой. Именно к такой модели городов должно прийти человечество, если хочет выжить. Ну или хотя бы Россия.
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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С парковки в Киеве пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины
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Верховный суд Украины заявил о пропаже с парковочной площадки ведомства 68 автомобилей на сумму более 12,5 млн гривен (445 тыс. долларов).
«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12523569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», – приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.
По факту пропажи Верховный суд Украины обратился в Национальную полицию.
Напомним, в понедельник во Франции признали неконкурентоспособность экономики Украины, одной из причин которой является коррупция. Отметим, борьба с коррупцией стала одним из требований ЕК для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи.
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Зеленский «пересмотрел» позицию о переговорах с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
«Неважно, где именно поставить точку в войне, – важно, чтобы все искренне были к этому готовы», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, которого цитирует «РБК-Украина».
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за «посредничество» в переговорах с Москвой.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение главы МИДа РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений. В ответ Зеленский поинтересовался, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах».
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
-
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Собчак: Ни один президент России не вернет Украине Крым
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Ни один президент России не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, заявила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Точно так же, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.
«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».
Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в России и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украина исключила возможность прямого диалога с Донбассом
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Украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один».
«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не подконтрольными Киеву =), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается. В том числе это сделал [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак на последней встрече в Париже (встреча советников лидеров нормандской «четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция))», – приводит ТАСС слова главы МИД Украины.
Кроме того, Кулеба заявил, что в ходе встреч и переговоров с западными партнерами никто не давит на Киев и не указывает, как выполнять Минские соглашения.
В эфире программы министр также указал, что Киев отправится на очередные переговоры советников с неизменной позицией, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом. Встреча политсоветников лидеров нормандского формата ожидается на следующей неделе.
Напомним, в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу. В конце января глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Сатановский: Американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией предлог для «вторжения» на Украину
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«Не подкрепленные доказательствами заявления Госдепа о создании Россией видео для «вторжения» на Украину напоминают «Записки из сумасшедшего дома», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее США не смогли подтвердить подготовку Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине.
«США не смогут доказать свое же заявление о том, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное пропагандистское видео, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Поэтому американцы могут сфабриковать «сфабрикованный» Россией ролик», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Эксперт назвал власти США «мастерами по спецэффектам»: «Достаточно вспомнить, как перед вторжением американских войск в Ирак тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком – якобы оружием массового уничтожения, которое, как впоследствии оказалось, было безвредным веществом».
В качестве ответа на потенциальный видеофейк США Сатановский предложил оригинальный ход – снять ответный ролик про похождения главы Белого дома в космосе. «У нас же не зря Фонд кино свой хлеб ест – можно привлечь Бондарчука или Михалкова и сделать фильм, как президент США скачет на белом коне по Млечному пути, цокая и выбивая искры», – отметил собеседник.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам дипломата, «один из возможных вариантов <...> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательством беспричинной агрессии».
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На Украине демонтировали памятник российскому полководцу Суворову
Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в украинской Полтаве, сообщил региональный представитель института национальной памяти Украины Олег Пустовгар.
«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась неблагополучной к палачу украинского и польского народов», – написал Пустовгар в Facebook в пятницу, передает РИА «Новости».
До этого памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, он был «декоммунизирован» в январе 2019 года. На месте памятника открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову. Позже памятник Суворову стал экспонатом полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации – филиал национального военно-исторического музея Украины. Во времена СССР киевский военный лицей носил имя Суворова. В 1998 году кабинет министров Украины присвоил лицею имя Ивана Богуна – участника восстания Богдана Хмельницкого.
С мае 2015 года на Украине работает закон о запрете публичного использования и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики в стране.
Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, «один из возможных вариантов <…> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал», – сказал Прайс. «Нет, вы привели ряд утверждений. <…> Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. <…> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать», – возразил журналист.
«Когда мы раскрываем публично разведданные, мы делаем это так, чтобы защитить важные источники и методы. Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
Глава пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что подтверждением наличия у властей США данных о подготовке фабрикации якобы служит тот факт, что они «могут настолько детально говорить» о содержании видеоролика. «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», – заявил Прайс.
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В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил
называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили
признаков смены риторики властей США по Украине.
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Агента военной разведки Украины приговорили за шпионаж в Крыму
Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента Главного управления разведки минобороны Украины Константина Ширинга, признав его виновным в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки.
Действуя по заданию этой спецслужбы, Ширинг привлек к сотрудничеству с военной разведкой Украины гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России, чтобы задействовать ее в получении интересующих сведений. В июле 2021 года россиянка была осуждена за государственную измену и приговорена к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 2 года.
«В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», –заключили в ФСБ.
Напомним, в мае 2020 года украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву. Он вместе со своей сожительницей, которая является военнослужащей, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Военнослужащей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей.
Глава МИД Британии сочла заявления США «доказательством агрессии» России
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Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления Соединенных Штатов о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем. Великобритания и наши союзники продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами. Единственный возможный вариант действий для России – это деэскалация, отказ [от агрессивных планов] и приверженность дипломатии», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства ТАСС.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину. В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало.
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики США по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
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Президент России Владимир Путин в четверг в третьем за неделю телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле добавили, что лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Кроме того, Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих Минским соглашениям. «Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», – подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов указал на сохранение возможности конструктивного, продуктивного диалога с США и НАТО по безопасности.
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В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Сборная России по мини-футболу выиграла у украинцев и вышла в финал ЧЕ
Российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата, соревнования проходят в Нидерландах.
В составе сборной России голами отметились Антон Соколов (вторая минута), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31), передает ТАСС.
У украинской команды голы забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).
Вратарь российской сборной на 39-й минуте Дмитрий Путилов отбил удар с пенальти.
Команды впервые с 2007 года встретились на крупном турнире, до этого последняя встреча проходила в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге.
Российская команда вышла в финал впервые с 2016 года. Тогда россияне уступили испанской сборной со счетом 3:7.
Последний раз сборная России побеждала на чемпионате Европы в 1999 году.
Зеленский и Макрон обсудили активизацию нормандского формата
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора обсудили активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция), сообщил украинский лидер.
«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.
Тем временем в Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским затронул тему статуса Донбасса. Как сообщается, в ходе переговоров Макрон также заявил о важности достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность и гарантировать безопасность на «континенте», передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в четверг обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности.
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «нормандский» формат является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Донбассе связали блокировку YouTube-каналов ДНР и ЛНР с подготовкой Киевом агрессии
Блокировка американским видеохостингом YouTube каналов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) связана с кампанией спецслужб Киева и Запада по информационной блокаде республик Донбасса и подготовке украинской агрессии против них, заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Данная атака еще раз демонстрирует лживость украинского руководства и их западных спонсоров, которые пытаются убедить мировое сообщество в отсутствии якобы у Киева планов агрессии на Донбассе и скрыть подготовку к наступательной операции», – приводит ТАСС слова Басурина.
Ранее в Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Джонсон и Шольц заявили о необходимости диалога с Россией по Украине
Британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц полагают, что диалог с Россией по теме Украины неодходим, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Джонсона после разговора политиков.
«Лидеры сошлись во взглядах по поводу важности диалога с Россией. Они приняли решение использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут переговоры в Москве 15 февраля.
До этого в Британии заявили, что руководство страны уверено в поисках Россией «предлога для вторжения на Украину».
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