В Германии заявили о «закрытии надолго» проекта «Северный поток –2»

«Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .

«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», – цитирует РИА «Новости» Хармса.

Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.

Отвечая на вопрос ведущего, «умер» ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: «С моей точки зрения, да».

Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, серьезна ли угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу.

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