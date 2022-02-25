Европа приготовилась к отключению от российского газа

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 08:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять.
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Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Европа приготовилась к отключению от российского газа
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Нынешней зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки, выразила мнение глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. Газпром показал себя как ненадежного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля. В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент (России Владимир) Путин полностью отключит нас от российского газа», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».
Однако, по словам глава ЕК, это краткосрочная перспектива. «В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы должны создать четкую стратегию (с учетом) негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива», – сказала она.
Накануне стоимость российского газа в Европе в ходе торгов увеличилась на 57%, достигнув 1,6 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Во вторник зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров на фоне остановки сертификации «Северного потока – 2». Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Глава Минэнерго: Партнеры Газпрома могут подать в суд, если «Северный поток – 2» не запустят
Европейские партнеры Газпрома по «Северному потоку – 2» могут подать в суд, если газопровод в результате санкций не будет запущен, вопрос обеспечения потребителей газом не должен политизироваться, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.
«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», – передает РИА «Новости» сообщение министра.
При этом Минэнерго пока не подтверждает, что Газпром в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность «Северного потока – 2».
«По требованиям Третьего энергопакета с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Пока мы не подтверждаем, что это является для Газпрома каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами», – отметил он.
По словам министра, Европа не сможет заместить большие объемы российского газа на сжиженный природный газ из других стран, поскольку все они уже законтрактованы на длительный срок.
«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то, я думаю, не очень большие», – добавил он.
Шульгинов добавил, что Россия выступает за долгосрочные контракты на поставки газа, так как в них цены и для покупателей, и для производителей «более адекватные». Спотовые же контракты, в отличие от долгосрочных, нестабильны с точки зрения и цен, и объемов.
По его словам, помочь в этом вопросе может ресурсная база для поставок газа Китаю с Дальнего Востока в рамках нового контракта Газпрома и CNPC, есть объединение систем «Силы Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. «Ресурсная база есть. Соединение трубопроводов может помочь», – подчеркнул Шульгинов.
При этом на вопрос о том, может ли быть увеличена добыча газа на Ковыктинском месторождении для его направления в систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток, министр сообщил, что «в предложениях это есть».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.
Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
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Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал
немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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В «Нафтогазе» заявили, что никогда не воровали газ у России
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев никогда не крал российский газ.
«Я в «Нафтогазе» работаю долго. Так вот, не было ни разу, чтобы «Нафтогаз» крал российский газ. Такие заявления звучали в Стокгольмском арбитраже, они не были ничем подкреплены. Мы опровергли их, что это все спекуляции», – ответил Витренко на заявление президента России Владимира Путина по поводу кражи природного ресурса, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что иждивенчество Украины в отношении России принимало иногда бесцеремонный характер. Далее он вспомнил факт шантажа в сфере энергетического транзита и «банальное воровство газа».
В ходе этого же обращения российский лидер заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Медведев предрек Европе газ по 2 тыс. евро на фоне решений по «Северному потоку – 2»
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после остановки сертификации «Северного потока – 2» предрек Европе газ по 2 тыс. евро за тысячу кубометров.
«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» – написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Глава МИД Германии объявила о заморозке «Северного потока – 2»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» заморожен, что это входит в число подготовленных мер.
По ее словам, ФРГ предупреждала, что этот шаг входит в число подготовленных мер. «Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток – 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток – 2» также является частью мер», – передает ее слова РИА «Новости».
«Россия нарушила все, что они обещали – что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении «Северного потока – 2», – заключила Бербок.
Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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В Германии предупредили о возможности полной остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить, заявил глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек.
«Это тоже может произойти (полная остановка проекта – прим. ВЗГЛЯД). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», – цитирует Хабека РИА «Новости».
Хабек также заверил, что Германия в будущем обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
«Экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы, поэтому не стоит много спекулировать на этот счет», – приводит слова Хабека ТАСС.
Он подчеркнул, что остановка процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» не означает, что он никогда не будет запущен.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Цена газа в Европе на фоне событий вокруг Украины выросла более чем на 10%
Цена газа в Европе в ходе торгов растет более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти 935 долларов за 1 тыс. куб. м, или 80 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. В Турции заявили о заинтересованности в признании ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% – против.
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В Австрии объявили о заморозке «Северного потока – 2»
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Проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», – цитирует Нехаммера РИА «Новости».
Ранее глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.
Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, они подскочили на 35% в четверг.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
В Берлине заявили, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно
«Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс.
«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке – 2») правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», – сказал Хармс, а также добавил, что «поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются», передает РИА «Новости».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Созданный при участии Nord Stream 2 фонд отказался поддерживать «Северный поток – 2»
Созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург – Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд «Защита климата и окружающей среды MV» отказывается от поддержки проекта «Северный поток – 2», сообщил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.
«Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент), а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода», – цитирует его ТАСС со ссылкой на dpa.
Экологический фонд был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2». Ряд немецких политиков, прежде всего из партии «зеленые», подвергли резкой критике создание фонда и утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и Газпрома.
Nord Stream 2 AG предоставила в распоряжение организации в общей сложности 20 млн евро, власти земли Мекленбурга – Передней Померании – лишь 200 тысяч.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»
Германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2», сообщает агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор компании Йоахим Веннинг отметил, что клиент не примет отмену контракта. Информации о причинах данного решения компании пока нет, сообщает ТАСС.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Во Франции разъяснили, когда возобновится «Северный поток – 2»
Проект «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Остановка этого проекта – правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», – сказал Ле Мэр в эфире телеканала Бэ-эф-эм, передает ТАСС.
Он также напомнил, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».
Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что «не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель». «Но надо быть очень внимательным».
Кроме того, он считает, что «влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер».
«Объем французского экспорта на российский рынок и объем нашего импорта из России находятся примерно на одном уровне – 1-2%», – заключил он.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Зеленский потребовал остановить «Северный поток – 2» навсегда
Украина хочет, чтобы газопровод «Северный поток – 2» был остановлен навсегда, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своим польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, его выступление транслировал телеканал «Украина-24».
«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2». Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы», – приводит его слова ТАСС.
По словам Зеленского, Киев, Вильнюс и Варшава скоординировали усилия по противодействию «агрессии России».
«Мы предметно обсудили последствия действий России для европейской и региональной безопасности, мы едины в том, что будущее европейской безопасности сейчас решается у нас, дома, на Украине. Мы скоординировали наши усилия с целью противодействия агрессии со стороны России и деэскалации конфликта», – рассказал украинский лидер.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Кроме того, он добавил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по санкционному давлению на Россию.
«Украина приветствует утвержденные вчера и позавчера решения относительно санкций против России, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по санкционному давлению», – заявил Зеленский.
Как сообщает РИА «Новости», в среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
«Зеленский начал встречу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом. Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве», – сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Uniper объяснил преимущества сохранения поставок газа из России в Европу
Сохранение поставок российского газа в европейские страны отвечает интересам всех сторон, заявил руководитель германского концерна Uniper (партнер по «Северному потоку – 2») Клаус-Дитер Маубах.
«Как мы уже заявляли, на протяжении нашего партнерства в течение 50 лет Газпром всегда был надежным партнером», – цитирует Маубаха ТАСС.
Он добавил, что сохранение поставок отвечает интересам всех сторон, не смотря на обострение вокруг Украины.
«Ситуация на российско-украинской границе... последующая эскалация может привести к более волатильным ценам», – цитирует сообщение самой Uniper РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об энергетическом рынке.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Байден подписал распоряжение о введении санкций против Nord Stream 2 AG
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
«Я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», – приводит ТАСС текст письменного заявления президента Соединенных Штатов, распространенного Белым домом.
«Эти шаги являются еще одной составной частью нашей изначальной порции санкций в ответ на действия России на Украине. Как я четко дал понять, мы не будем колебаться перед тем, чтобы предпринять дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», – добавил Байден. По его мнению, Москва своими действиями «дала миру непосредственный стимул переходить с российского газа на другие источники энергии».
Президент Соединенных Штатов в своем заявлении также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца «за тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению РФ к ответственности за ее действия».
Ранее в среду глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. В тот же день исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс, заявила, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов?
В мае 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц».
Позднее США и Германия достигли соглашения о проекте «Северный поток – 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на якобы имеющие место «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины».
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