Лукашенко: Украину предупредили о возможной российской спецоперации

Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.

«Сегодня ночью, до операции, он (представитель военного руководства Украины) попросился на разговор. Я говорю: «Говорите с ним». Вы ему (представителю украинского военного руководства) от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он привел пример из истории, который помог предотвратить столкновение двух стран. «Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил – и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» – заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

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