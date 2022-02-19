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19 февраля, суббота | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации
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19:59
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Стало известно о возможной отмене субботнего заседания контактной группы по Донбассу
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Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, заявил источник, приближенный к переговорам.
По словам источника, «пока анонсированное ОБСЕ заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу) не состоится», так как ЛНР и ДНР готовы участвовать в заседании «исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что ни ЛНР, ни ДНР в «пустом пиар-мероприятии Украины» участвовать не намерены, так как им нужен результат.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
В субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
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В ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сообщает Луганский информационный центр.
Глава республики заверил, что «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».
Также Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Кроме того, он призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти начали эвакуацию мирных жителей республики на территорию России, передает Донецкое агентство новостей.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – отметил он.
По словам Пушилина, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.
«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул он.
Глава ДНР заявил, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», – заявил Пушилин.
Известно, что после объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию
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«Сейчас мы ожидаем массированное наступление, подобное тому, что было против нас в 2014 году», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию мирного населения в РФ.
«Вывоз жителей в Россию стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств республики. В 2014–2015 годах обстановка здесь была гораздо более опасной, шли ожесточенные бои, но тогда мы не могли проводить массовой эвакуации. У нас тогда не было ни сил, ни ресурсов, ни нормального государственного аппарата», – пояснил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»).
Депутат уточнил, что в первую очередь власти ДНР эвакуируют детей, в том числе из детских домов. «Также первоочередной эвакуации подлежат люди, которые сами сейчас приходят на пункты сбора по разным районам Донецка и дргуим городам. Сбор назначен на 20.00 московского времени», – отметил собеседник.
«Пока что у меня нет информации, куда конкретно их увозят, но это точно Ростовская область. Мы довозим людей до села Успенка, которое находится у самой границы. Там уже их должны встретить российские коллеги, оттуда забирают и везут вглубь Ростовской области», – заключил депутат.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения людей. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул Пушилин.
Как заявил в интервью ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев. По его словам, свободных мест в здешних гостиницах достаточно.
Факт начала эвакуации из ДНР подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента места событий. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненых пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал, передает «Интерфакс». Автомобиль, по его словам, стоял на парковке.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
По данным Пушилина президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Киева. Данных о погибших нет.
Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Взрывы прогремели в Луганске
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В Луганске прогремел мощный взрыв, через некоторое время произошел второй взрыв, сообщают информационные агентства.
Горит газопровод «Дружба». На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушен, передает РИА «Новости».
Как передает «Луганский информационный центр», «жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города». По словам очевидцев, «очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По некоторым данным, «произошла авария на газораспределительном узле».
Аварийные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» выехали на место возгорания газопровода, сообщила пресс-служба предприятия. В сообщении говорится, что «в 00.10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки».
Позднее очевидцы сообщили о взрыве на автозаправочной станции в Каменнобродском районе.
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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Украинские СМИ назвали три возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинские СМИ отреагировали на сообщения об эвакуации населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область рядом догадок.
В Telegram-канале «Политика Страны» назвали три предположения, почему власти пошли на этот шаг.
Первый вариант. Вооруженные силы Украины действительно готовят наступление, что ранее не раз украинская сторона опровергала.
Второй вариант. Наступление или серьезное обострение военного конфликта готовит сама ДНР. По данным автора поста, это маловероятно, так как военных сил у региона мало, а передвижений российских сил на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.
Третий вариант. Это попытка заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, показав западным странам серьезность положения.
«Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и «ДНР» в эскалации ситуации», - говорится в публикации.
Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен тысяч человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».
В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.
Посол Эстонии на Украине: Комплексы Javelin сразу направят на фронт
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На Украину прибыли американские переносные противотанковые комплексы Javelin, об этом сообщил эстонский посол в Киеве Каймо Кууск.
«Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам», – заявил Кууск, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ERR.
Он пояснил, что комплексы сразу же отправят «в воинские части и на фронт». Посол не уточнил число ракет, которые получили украинские военные.
Кууск добавил, что сейчас в украинской столице ситуация спокойная.
«Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с заторами перед выходными», – заключил Кууск.
Ранее литовские вооруженные силы сообщили, что военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС страны направились на Украину, они будут помогать ВСУ осваивать полученные из Литвы системы Stinger.
Польские власти сообщали, что решили безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.
До этого власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.
В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам.
Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
Путин распорядился выдавать по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии
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Характер повреждений в результате двух взрывов на газопроводе в Луганске говорит о том, что причиной обоих взрывов стала диверсия, сообщила гендиректор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
Тем временем МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются, передает «Луганский информационный центр».
После взрыва 95 абонентов отключены от системы газоснабжения, передает РИА «Новости».
Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что «было не менее трех взрывов» – в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах, также произошел взрыв в Каменнобродском районе.
Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40.
В пятницу в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв – была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Украинский танк врезался в БМП на учениях
Боевая машина пехоты (БМП) столкнулась с танком в ходе учений вооруженных сил Украины «Метель 2022», следует из сюжета «Телевизионной студии новостей» (ТСН) канала «1+1».
Командно-штабные учения «Метель-2022» проходят в феврале на всей территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ознакомился с ходом учений в ходе визита в Ровенскую область, передает РИА «Новости».
На кадрах с учений видно, как в движущийся танк врезалась БМП. Танк поехал дальше, а БМП остановилась. Корреспондент телеканала никак не прокомментировал инцидент. Он не уточнил, присутствовал ли в этот момент на учениях Зеленский.
Ранее пьяный украинский танкист в ходе осуществлявшейся в нарушение Минских соглашений переброски бронетехники в Станицу Луганскую сбил опору ЛЭП, обесточив 20 домов.
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