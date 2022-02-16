Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями»

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16 февраля, среда | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
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Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз.
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Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями.
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Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями»
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Сенат Конгресса США готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа.
В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», передает ТАСС.
«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», – указывают авторы документа. Сенаторы также подчеркнули, что США продолжат оказывать украинскому народу гуманитарную поддержку и помощь в области экономики и обеспечения безопасности.
Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Робертом Менендесом (демократ, от штата Нью-Джерси) внесла в Сенат законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток – 2». Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Сарказм Зеленского обвалил фондовые рынки
Фондовые рынки и индекс S&P 500 резко обвалились после сарказма президента Украины Владимира Зеленского и последующего некорректного перевода на иностранные языки.
Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told» – «нам сказали»), сообщил Bloomberg.
На фоне неудачной шутки и перевода индекс S&P 500 упал на 1,2%, нефть стала стоить дороже 95 долларов за баррель. Позже рынок акций отыграл потери.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.
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Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
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Россия не будет принимать участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нет, не будем», – цитирует РИА «Новости» ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Консультации по Венскому документу в ОБСЕ, запрошенные ранее Киевом, запланированы на 17.00 мск вторника.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».
В воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Москва не ответила на запрос Киева по Венскому документу. «Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск России вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», – указал министр.
Запрос, который, по словам Кулебы, Россия проигнорировала, был отправлен в прошлую пятницу. Опираясь на положения Венского документа, Кулеба потребовал информацию о военной деятельности у границ Украины и в Крыму, а именно: «точные районы проведения военной деятельности, даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».
Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
«Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».
«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Захарова объявила день провала западной военной пропаганды
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 15 февраля, которое западные СМИ назвали «датой вторжения» России на Украину, войдет в историю как день провала западной военной пропаганды.
«15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», – написала Захарова в Telegram.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Немцы раскритиковали украинского посла за наглость
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Читатели немецкой газеты Die Zeit возмутились требованием посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тыс. противотанковых ракет из-за угрозы российского «вторжения».
«12 тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского», – подчеркнул Abatefetel, передает РИА «Новости».
«К чему такие сложности? Расширение НАТО на восток с 1990-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России – совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение. Поэтому: никаких ракет Украине, вместо них гарантии безопасности России! В чем тут проблема?» – задался вопросом mahna mahnam.
«Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!» – выразил мнение Gastauftritt.
«Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?» – возмутился Ciel colorе.
«А я требую себе «Порше». Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 млрд евро перечислил», – сыронизировал Levant.
«Украинский посол потребовал от Берлина поставок 12 тыс. противотанковых ракет». Потребовал? Этот человек становится все наглее. Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины? Этого посла нужно поставить на место!» – подытожили читатели.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что лицемерие Германии заключается в том, что в 2020 году страна поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 млн евро, а Украине отказывается поставлять оружие для самообороны.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Британские СМИ назначили время «нападения» России на Украину
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Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 по Киеву и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и танковые удары, утверждают британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.
Разработавшие сценарий войны издания пишут, что военные и правительственные центры Киева, вероятно, сначала получат удары с воздуха, а затем уже российские танки перейдут границу, передает сообщение The Sun РИА «Новости».
В заголовке опубликованной статьи Mirror утверждается со ссылкой на источники в американских разведслужбах, что «российское вторжение назначено на «3 ночи завтра» по местному времени с танковыми и ракетными атаками». В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что «вторжение начнется в среду в полдень». Разница никак не поясняется.
Источники газеты в американской разведке «предполагают», что «могут быть нанесены» авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Американские СМИ назвали экономическую причину кризиса на Украине
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Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу резко вырос на фоне ситуации на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal.
По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в США позволил вытеснить российских конкурентов с европейского рынка, передает РИА «Новости».
«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире – почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России – и крупнейшим в мире производителем природного газа», – заявил Ергин.
При этом автор заявил, что эскалация ситуации на Украине и энергетический кризис в Европе «проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США».
Ранее лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что США потеряли главенствующее положение на мировой арене, теперь они пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для своей выгоды.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Украина обратилась к НАТО с запросом о международной помощи
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Украина направила НАТО запрос о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, сообщила пресс-служба альянса.
«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», – приводит сообщение пресс-службы НАТО ТАСС.
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача – координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства – партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе для Москвы ничего не меняет. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Лавров назвал «непонятливым» польского журналиста после вопросов о вторжении
Глава российского МИДа Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов, которые спрашивали его о вторжении России на Украину после того, как он несколько раз давал комментарии на эту тему.
«Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то», – добавил Лавров, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау и рассмеялся, передает РИА «Новости».
Во вторник в ходе пресс-конференции Лавров несколько раз отвечал на вопросы о якобы вторжении России на Украину. Российский политик отмечал, что все сообщения на эту тему в СМИ являются спекуляцией и информационным терроризмом.
Под конец конференции один из польских журналистов еще раз уточнил у Лаврова: «То есть вторжения не будет?» Лавров в ответ молча кивнул.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала обвинения в подготовке.
Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины
Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.
Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.
«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины.
Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
США предложили Украине гарантии суверенного долга на 1 млрд долларов
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Власти США предложили предоставить Украине гарантии суверенного долга на сумму до 1 млрд долларов для поддержки проведения реформ в стране, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом. Это предложение в сочетании с прочными партнерскими связями между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Группой семи и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей перед лицом дестабилизирующий действий России», – передает ТАСС текст заявления.
Напомним, Канада решила предоставить Украине летальное вооружение и кредит в 392,5 млн долларов США. В январе Канада предоставила Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов (на тот момент 96,2 млн долларов США) на поддержку ее экономической устойчивости и проведение реформ.
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