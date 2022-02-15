Украинский политолог указал на символизм переноса посольства США из Киева во Львов

«Действия США и их союзников в отношении Украины характерны для первых дней уже разгоревшегося конфликта, как будто бы российские войска стоят под Киевом», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя временный перенос посольства США из Киева во Львов.

«Это уникальный случай. Даже в Ливии, когда операция Запада привела к свержению Муаммара Каддафи, посольство не переносили в другое место. А в данной ситуации все весьма странно – убедительных данных относительно российского «вторжения» нет, но действия, которые предпринимают США, Британия и ряд других государств, характеры скорее для первых дней уже разгоревшегося военного конфликта», – отметил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Все выглядит так, как будто бы российские войска уже стоят под Киевом в районе Дарницы или Троещины на левом берегу Днепра. На этом фоне у многих жителей страны возникает вопрос – не готовят ли Украину таким образом к сдаче или разделу? Появляются мысли о заговоре Запада за спиной Украины. Эти вопросы задаются уже не первый день, но США и другие страны вместо ответа создают все новые поводы для паники», – пояснил эксперт.

«На самом деле вопрос не в том, считают американцы Киев подлинной столицей страны или нет, а в том, считают ли они Украину подлинным государством, – уверен политолог. – Не так важно, где размещать столицу или представительство. Это как раз больше вопрос некого символизма, потому что Киев считается матерью городов русских».

По словам Бондаренко, после сообщений о переносе посольства США во Львов Украина столкнулась с серьезными экономическими последствиями. «Произошел существенный отток инвесторов и капиталов, соответственно, сильно снизилась экономическая привлекательность страны. Сюда же относятся нестабильность и усиливающаяся инфляция национальной валюты. Все это сопровождает действия американцев, – указал собеседник. – К сожалению, США выбрали нашу страну для проведения своих геополитических экспериментов».

По мнению политолога, за Соединенными Штатами скорее всего последуют и другие страны Запада. Так, например, Британия уже перевела часть сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов, однако оставила диппредставительство в Киеве. «Это обостряет ситуацию и внутри Украины – некоторые переезжают из Киева во Львов. И это понятно: если людей каждый день пугать катаклизмами и апокалипсисом, то какая-то часть граждан в это поверит», – объяснил эксперт.

Кроме того, Бондаренко обратил внимание на масштабы здания посольства США в Киеве, пояснив, что «эвакуировать посольство за пару дней невозможно». «Скорее всего, этот процесс начался намного раньше – минимум, месяц назад. А сейчас мы видим только самую заметную часть этого действа», – заключил собеседник.

В воскресенье вечером СМИ сообщили, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. Позже Wall Street Journal со ссылкой на источники из США сообщила, что Госдеп велел уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в Киеве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает перенос посольства «оправданной мерой предосторожности», которая «никоим образом не подрывает» обязательства США перед Украиной.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заверил, что решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов.

На вопрос о том, соответствует ли действительности информация об уничтожении компьютеров и системы телефонной связи, представитель Госдепа указал, что в подобных случаях предусмотрены определенные процедуры, хотя не стал уточнять какие. Прайс выразил уверенность, что во Львове сотрудники посольства будут в безопасности и продолжат работу с властями Украины.

Канада также приостановила работу посольства в Киеве, а во вторник Британия перевела часть своих дипслужащих во Львов, однако сохранила «присутствие» в украинской столице.

США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

Решение американцев удивило российского сенатора Алексея Пушкова, который отметил, что «США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут с Украины, но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД, словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию». Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.

В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

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