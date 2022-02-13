В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»

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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 19:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.
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В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.
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Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»
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США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день», заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату», – указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», передает ТАСС.
Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр».
«Это также может произойти после Олимпиады. Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», – добавил Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»
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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet заявил, что в Москве «срали на санкции Запада».
«Извините за язык – но мы срали на санкции Запада», – сказал Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet. Слово, которое использовал дипломат, чтобы охарактеризовать отношение Москвы к санкциям Запада, можно также перевести как «плевать на что-либо».
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО – это самая большая угроза для России», – приводит слова дипломата ТАСС.
В ответ на вопрос о том, должно ли королевство, по его мнению, самостоятельно решать, вступать ли в НАТО или нет, Татаринцев сказал: «Швеции мы так не говорим. Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос».
Он не стал комментировать, каким образом вступление Швеции в альянс будет представлять угрозу безопасности России. «Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время», – сказал посол.
Дипломат выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. «Для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу», – подчеркнул российский посол.
В качестве примера он привел заход в январе этого года шести кораблей ВМФ России в Балтийское море, привлекший в Швеции большое внимание на фоне обострившейся международной обстановки. «Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд», – пояснил Татаринцев.
На вопрос о том, ощущала ли Россия угрозу в связи с такой «демонстрацией силы» Швецией, посол ответил отрицательно. По его мнению, самую большую нервозность в этой ситуации должны были испытывать жители Готланда, испугавшись, что Россия вот-вот предпримет вторжение на остров. «Эффект, возможно, оказался несколько комичным, но я не хочу вмешиваться во внутренние дела Швеции», – сказал Татаринцев. Он напомнил, что королевство имеет полное право перемещать вооруженные силы по своей территории.
«Сейчас отношения [России и Швеции] полностью заморожены по шведской инициативе и остаются в таком состоянии с 2014 года. Полностью отсутствуют контакты между нашими парламентариями и военными. И это очень плохо», – отметил он.
По словам посла, Россия неоднократно выступала с инициативой о размораживании отношений, однако вплоть до недавнего предъявления ею требований о гарантиях безопасности наталкивалась на исключительно холодный прием. «Сейчас же шведское правительство вдруг говорит о диалоге. Это ненормально и неестественно не разговаривать друг с другом из-за того, что произошло в третьей стране», – отметил российский дипломат.
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Ранее Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России.
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил
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Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил осведомленный источник.
По его словам, лодку ВМС США обнаружили в ходе плановых учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника, передает ТАСС.
Координаты подводного судна отправили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы России.
Как добавил источник, американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении, но оперативные действия ТОФ, скорее всего застали ее врасплох. В итоге лодка не успела покинуть район учений незамеченной.
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
На Украине заявили о фактической воздушной блокаде страны
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Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве, сообщил источник на страховом рынке.
«Эти уроды (британские страховые компании) вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – цитирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале источника на страховом рынке.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов России начать военную агрессию в ближайшие дни». После этого министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что «вторжение» России на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».
В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде с Украины военных инструкторов.
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Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.
По мнению Фаража, сближение России с «коммунистическим Китаем» вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Британии и ее союзников, передает ТАСС.
«Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», – сказал Фараж в эфире YouTube-канала Triggernometry.
В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
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То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.
«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.
По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг
Государственный флаг снят с посольства Великобритании в Киеве, свет в здании не горит, возле здания нет охраны.
О снятии флага с посольства Великобритании в Киеве сообщил корреспондент РИА «Новости». В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.
Между тем зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что снятие государственного флага с посольства «может быть техническим моментом».
«Бывают ремонтные работы и прочее. Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Вполне может быть, что ничего», – заметил он.
Как отметил Бакланов, например, если выезжает какая-то часть посольства, на флаге это никак не отражается, посольство тогда продолжает работу как нормальное загранучреждение.
«По опыту, бывает разная природа подобного рода внешних признаков, связанных с посольством, символами, наличием флага, соответствующих дополнительных реквизитов. Надо разобраться и не спешить делать какие-то выводы», – резюмировал он.
Ранее в субботу сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс остается на Украине вместе с основной командой. Также глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил в Twitter, что остается в Киеве.
Между тем минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины.
Посольство России заявило, что продолжает работу на Украине, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об эвакуации.
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Власти Украины заявили об открытом небе над страной
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Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев убежден, что США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России.
По его словам, это четко должны осознавать украинцы, когда слышат о «неизбежном вторжении» вооруженных сил России на Украину. Он отметил, что цель спецоперации – сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль.
«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», – написал Чернев в Facebook.
Еще одна задача, по словам депутата, нанести как можно более ощутимый урон экономике России без войны, чтобы «возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Беседа Путина и Байдена завершилась
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – третий с начала кризиса вокруг Украины – завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20.06 по Москве), сообщили в Белом доме.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск).
До Байдена Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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Захарова объяснила отъезд западных военных инструкторов с Украины
Отзыв западных военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии, «что-то они там уже сделали», выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Украина – это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали. Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет – они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД России добавила, что, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что британские военные инструкторы, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Кроме того, в субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс сообщила, что посольство Соединенного Королевства продолжает работу, а сама она вместе с командой остается на Украине.
В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы
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Высказанные президентом США Джо Байденом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Он (президент США Джо Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», – подчеркнул Ушаков.
В числе таких озабоченностей, напомнил помощник президента России, – вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных сил на украинской территории, возврат конфигурации сил Североатлантического альянса в состояние 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России и НАТО.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«[По этим вопросам] мы ответа по существу не получили», – подчеркнул Ушаков. Он добавил, что многие из озвученных Байденом в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных РФ в январе из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, в МИД обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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