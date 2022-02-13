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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
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В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации
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Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ – это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину, их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации в Донбассе.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.
В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.
«Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.
Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».
Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.
Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».
«Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.
Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».
Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.
Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого они называются сборной ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Захарова разъяснила сообщения об «эвакуации» российских дипломатов с Украины
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Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова указала, что «мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине». Она обратила внимание на то, что «посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», говорится в сообщении на сайте МИД.
Вместе с тем она назвала «вбросами» январские сообщения западных СМИ об «эвакуации» дипломатов России с Украины, это, по ее словам, делалось для того, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории.
Она отметила, что слухи об «эвакуации» появились, в частности, в газете The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.
Захарова добавила, что из «накачки» Западом Украины оружием и инструкторами Москва делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о «неких» готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.
Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.
До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.
Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.
По мнению Фаража, сближение России с «коммунистическим Китаем» вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Британии и ее союзников, передает ТАСС.
«Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», – сказал Фараж в эфире YouTube-канала Triggernometry.
В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг
Государственный флаг снят с посольства Великобритании в Киеве, свет в здании не горит, возле здания нет охраны.
О снятии флага с посольства Великобритании в Киеве сообщил корреспондент РИА «Новости». В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.
Между тем зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что снятие государственного флага с посольства «может быть техническим моментом».
«Бывают ремонтные работы и прочее. Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Вполне может быть, что ничего», – заметил он.
Как отметил Бакланов, например, если выезжает какая-то часть посольства, на флаге это никак не отражается, посольство тогда продолжает работу как нормальное загранучреждение.
«По опыту, бывает разная природа подобного рода внешних признаков, связанных с посольством, символами, наличием флага, соответствующих дополнительных реквизитов. Надо разобраться и не спешить делать какие-то выводы», – резюмировал он.
Ранее в субботу сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс остается на Украине вместе с основной командой. Также глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил в Twitter, что остается в Киеве.
Между тем минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины.
Посольство России заявило, что продолжает работу на Украине, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об эвакуации.
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В США высмеяли заявления Байдена о дате нападения России на Украину
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Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России «вторгнуться» на Украину 16 февраля и принялись иронизировать над его словами в Сети.
Так, пользователь Clyde MacCludgie пошутил, что «вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00». «Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», – передает РИА «Новости» иронию другого читателя The Sarcastic Blob.
Юзер Kevin добавил, что «единственное, о чем вам нужно знать – Россия не собирается нападать на Украину».
«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», – подчеркнул читатель A Better Tale – Fact Checker – Plague Cultist.
По словам пользователя al sullivan, «власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны».
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
CNN: Украинские власти пытаются успокоить население, но готовят Киев к бомбежкам
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Украина всерьез ожидает «возможное российское вторжение», однако призывает местное население сохранять спокойствие. При этом власти Киева готовят город к возможной атаке: разрабатывают планы эвакуации, устанавливают электрогенераторы, а также вводят в эксплуатацию убежища на случай российских бомбардировок, сообщает CNN.
По информации издания, более 100 тыс. тяжело вооруженных российских солдат обложили Украину с трех сторон. Корреспондент CNN Алекс Маркардт находится на Украине, где снял собственный репортаж, передает RT.
«Тот уровень тревоги, который бьют украинские чиновники накануне возможного российского вторжения в их страну, и близко не сравнится с заявлениями Белого дома. Я имею в виду риторику, которую мы слышали на протяжении нескольких последних недель, вернее разницу в тоне заявлений Киева и Вашингтона», – сообщил журналист.
По мнению издания, это не значит, что украинские чиновники «отмахнулись от перспективы российского вторжения». Якобы они ознакомились с теми же разведданными, что и США, и остальные члены НАТО. По словам украинского чиновника, приближенного к правительству президента Владимира Зеленского, «ситуация более чем серьезная и неопределенная».
Как при этом размышляют эксперты издания, один из жестких посылов последовал со стороны мэра Киева – города, который, по словам советника по национальной безопасности США, «может стать одной из первых целей россиян». Мэр Киева заявил, что они принимают меры по защите жизненно важной инфраструктуры. По его словам, сейчас разрабатываются планы эвакуации; что были установлены электрогенераторы, а также подготовлены пять тысяч убежищ на тот случай, если русские начнут бомбардировочную кампанию.
Тем временем Украинское правительство также предупредило о «потенциальных провокациях со стороны россиян»; предлогах, которые должны «послужить оправданием для вторжения».
Однако издание отмечает разницу в поведении западных стран и Украины. Так, страны вроде США и Британии сообщили своим гражданам, что им надо покинуть Украину, а также сократили количество вспомогательного персонала в посольствах. А официальный представитель Зеленского заявил, что ситуация в области безопасности изменилась недостаточно сильно для таких мер.
Даже на украинских улицах также наблюдается «различие в ожиданиях». Это видно и в Киеве, и в Днепре, а также в Центральной Украине. Пятничным вечером люди гуляют по улицам, сидят в ресторанах, барах и кафе. По словам журналиста, он пообщался с несколькими местными – они не думают о том, что могут сделать россияне – они продолжают жить своей жизнью.
Ранее Германия призвала своих граждан покинуть Украину.
Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.
Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.
Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
На Украине заявили о фактической воздушной блокаде страны
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Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве, сообщил источник на страховом рынке.
«Эти уроды (британские страховые компании) вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – цитирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале источника на страховом рынке.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов России начать военную агрессию в ближайшие дни». После этого министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что «вторжение» России на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».
В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде с Украины военных инструкторов.
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Блинкен заявил Лаврову об опасениях по поводу «нападения на Украину» в ближайшие дни
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США опасаются российского «нападения» на Украину в ближайшие дни, но считают дипломатический путь к решению кризиса открытым.
«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Телефонный разговор прошел перед созвоном президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Отмечается, что Блинкен дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но требует от Москвы добросовестного участия в переговорах.
Ранее в Кремле не раз отрицали обвинения в том, что Москва якобы строит планы по нападению на Украину. Президент США Джо Байден заявлял, что дата предполагаемого «нападения» назначена на 16 февраля.
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В ДНР опровергли взрыв в Донецке
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Обстановка в Донецке сейчас спокойная, появившиеся в соцсетях сообщения о взрыве не подтверждаются, ситуация под контролем.
«Обстановка в Донецке спокойная, распространяемые в соцсетях сообщения о взрыве в городе не подтвердились», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«Отдаленный хлопок, похожий на взрыв, был слышен в Донецке в субботу. В настоящее время ситуация в городе спокойная, неслышно сирен и нет очагов дыма», – передает РИА «Новости».
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.
«Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», – сообщил он на своей странице в Facebook.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о мощном взрыве в Донецке. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о мощном взрыве в Донецке, сказав, что ничего не слышал.
Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками.
Захарова объяснила отъезд западных военных инструкторов с Украины
Отзыв западных военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии, «что-то они там уже сделали», выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Украина – это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали. Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет – они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД России добавила, что, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что британские военные инструкторы, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Кроме того, в субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс сообщила, что посольство Соединенного Королевства продолжает работу, а сама она вместе с командой остается на Украине.
Рогозин сказал, где место истории об «угрозе вторжения России на Украину»
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о месте в истории «нынешней истерии по поводу якобы нападения на Украину».
По его словам, по нотам разыгранная англосаксами истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям, написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Разговоры и обвинения в адрес России в том, что она якобы ведет подготовку для нападения на Украину начались в конце 2021 года. В Кремле эти слухи не раз опровергали.
Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России
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Страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия уже десять лет живет «в фазе активных санкций, а до этого были санкции косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».
Кроме этого, Захарова подчеркнула, что Запад вводил санкции, несмотря на то, что многие обвинения в адрес России не были подтверждены. «Все предлоги, как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, – ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены», – обратила внимание дипломат.
«[Президент Соединенных Штатов] Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», – заявил в свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя прошедшие в субботу переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил помощник главы государства, Путин «подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России».
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В субботу высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, что консультации Соединенных Штатов с союзниками о возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины приближаются к кульминации.
«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также приближаются к кульминации», – сказал источник. По версии сотрудника администрации США, «если Россия вторгнется, то столкнется с серьезными экономическими издержками <…> и понесет невосполнимый репутационный ущерб <…>».
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
В Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет, сообщили украинские СМИ.
«Примерно в 15:15 (16:15 мск) по всему Донецку услышали звук очень громкого взрыва. Об этом пишут дончане в соцсетях. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло – пока неизвестно», – отмечается в заявлении в Telegram «Страна.ua».
Предположительно, взрыв был в районе донецкого аэропорта. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышан в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Маргариту Симоньян.
На вопрос канала «Донбасс решает» представитель НМ ДНР полковник Эдуард Басурин ответил следующее:
«Вы слышали? А я ничего не слышал», – заявил Басурин.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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