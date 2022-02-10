В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.

«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИД Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.