Лавров назвал встречу с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, он провел с британской коллегой первый и основной этап переговоров. При этом Лавров отметил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего.

«Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине», – сказал он, отметив, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном.

Также министр заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой двусторонние отношения.

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа.