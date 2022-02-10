Минск предупредил посла Украины о возможности ответа из-за инцидента с флагом

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10 февраля, четверг | Последнее обновление — 18:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
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Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны, это как правило, рыночные демократии.
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Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это?
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Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минск предупредил посла Украины о возможности ответа из-за инцидента с флагом
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МИД Белоруссии предупредил посла Украины в республике о возможности принятия соразмерных шагов из-за инцидента с белорусским государственным флагом в случае невыполнения требований Минска.
«10 февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику», – приводит сообщение ТАСС. При этом дипломат был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований «белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги».
Напомним, Минск направил в МИД Украины ноту протеста за замену белорусского государственного флага в украинском городе Днепр на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что флаг белорусской общины возле мэрии города заменили на бело-красно-белый флаг из-за несогласия с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко.
Лукашенко заявлял, что украинская сторона якобы отправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает у белорусских границ Нацгвардию «из националистов-радикалов». В Киеве заявили, что эти заявления не соответствуют действительности.
У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
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На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.
По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будут болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели «Эха» болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию
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Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.
«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года, и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.
При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.
«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ – о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.
Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Эксперт объяснил проблемы украинской армии с турецкими беспилотниками
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«Трудности с использованием БПЛА у Украины возникают из-за низкой подготовки операторов и устаревшей инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине столкнулись с проблемой ресурса стоек у турецких ударных беспилотников Bayraktar.
«Скорее всего, все дело в низкой подготовке украинских операторов. У беспилотников Bayraktar достаточно слабые шасси, соответственно, они не терпят сильных ударов при посадке. А украинские специалисты, видимо, делают посадку БПЛА достаточно жесткой, из-за чего стойки выходят из строя», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, на Украине громят не только предприятия, но и инфраструктуру, включая авиационную. А Bayraktar действует с передовых аэродромов. Если в Киеве аэродромы и взлетно-посадочные полосы худо-бедно могут поддерживать в надлежащем состоянии, то в малых городах на это не обращают внимания», – пояснил эксперт.
«Поэтому на большинстве взлетно-посадочных полос Украины далеко не ровная поверхность, имеются всевозможные выбоины и колдобины. И при посадке стойки беспилотника, попадая в эти ямы, неминуемо повреждаются. Суть в том, что на поддержание аэродромов нужны деньги, а они осели в карманах украинских начальников», – резюмировал Сивков.
В четверг украинский военный аналитик Тарас Чмут рассказал, что на Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.
«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».
Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».
Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.
Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
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Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом
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Глава МИД Сергей Лавров считает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды, заявив, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Лавров рассказал, что в ходе переговоров он напомнил министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что президент Украины Владимир Зеленский, и его министры, и его Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляли о том, что не будут выполнять минские договоренности, передает РИА «Новости».
«Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», – сказал Лавров после переговоров.
Геббельс являлся одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
Эксперт оценил планы Украины «накормить» миллиард человек
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«Сельское хозяйство Украины за восемь лет деградировало до экспорта зерновых и масличных культур, все остальное закупается в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к 2030 году «накормить» миллиард человек.
«Украина не может обеспечить продовольствием даже свое население, а на миллиард ей нечего даже замахиваться. Такое заявление чиновников свидетельствует о непонимании того, что такое продовольственная безопасность. Судя по всему, вся украинская бюрократия все еще мыслит исключительно в рамках категории «Украина – аграрная сверхдержава», – считает одесский экономист и политолог Иван Лизан.
По его словам, проблема украинского сельского хозяйства состоит в том, что оно специализируется исключительно на растениеводстве и выращивании пары-тройки сельскохозяйственных культур – масличных и зерновых. «Такая ситуация сложилась ввиду отсутствия внятной государственной политики в сфере АПК, поскольку после Майдана никто из украинских чиновников не занимался развитием сельского хозяйства и регулированием правоотношений в этой сфере», – пояснил эксперт.
«Кроме того, никто из украинских властей не занимался ограничением площади земельного участка у латифундий. При этом в условиях Украины и Европы в целом, чем больше площадь земельного банка у сельскохозяйственных организаций, тем выгоднее им заниматься растениеводством», – добавил Лизан.
«А если земельный банк небольшой, то это стимулирует сельскохозяйственные организации заниматься выращиванием, например, цветов, параллельно разводить крупный рогатый скот, рядом построить маслобойку и мясоперерабатывающий комплекс. Именно по этой схеме работает сельское хозяйство во Франции и Голландии», – объяснил эксперт.
По словам политолога, по украинской схеме могло пойти и российское сельское хозяйство, но сказался фактор продовольственного эмбарго 2014 года. «Это не был истеричный шаг или акт вредительства по отношению к своим гражданам, которых лишили возможности есть пармезан, хамон и польские яблоки. Это продуманная политика по отключению России от европейского рынка АПК. Именно тогда появилась возможность с помощью субсидий поддержать отечественные агрохолдинги, у которых к тому времени возникла своя специализация», – рассказал Лизан.
«Это основное различие АПК России и Украины. Там страна стала потреблять готовые продукты питания из ЕС, а овощи и фрукты из Турции. При этом национальное сельское хозяйство деградировало до экспорта зерновых и масличных культур на внешние рынки. И вся жизнь на Украине теперь вращается вокруг того, как вырастить пшеницу, собрать миллионы тонн, дотащить их до ближайшего порта, загрузить и экспортировать, – добавил собеседник. – Поэтому уже к началу октября прошлого года из страны вывезли 75% продовольственной пшеницы текущего урожая».
В среду министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, передает «РИА Новости».
По его словам, Украина «все увереннее» претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.
«Двадцать лет назад Украина «кормила» лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», – приводит его слова «РИА Новости».
Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
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МИД Украины выразил протест по поводу «блокирования» Россией акватории Черного моря
В пресс-службе МИД Украины заявили, что ведомство выразило протест из-за решения России «блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива».
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство считает площадь проведения маневров «беспрецедентной по охвату». Также отмечается, что усложнение международного судоходства, прежде всего торгового, может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.
В Кремле уже заявили, что все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда.
В четверг отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. За время похода корабли преодолели около 7 тыс. морских миль. Они, в частности, осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.
В среду отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.
Турция осудила Запад за провоцирование паники на Украине
Заявления Запада о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину, приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки в стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил в интервью телеканалу ТРТ, что следует избегать «ненужных заявлений» о том, что Россия якобы «вторгнется» на Украину, это вызовет волнения в стране и нанесет ей экономический ущерб, передает ТАСС.
«Мы видим, что эта картина не соответствует действительности. Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», – подчеркнул он.
По словам министра, Анкара выступает за диалог с Москвой; Турция поддерживает «хорошие отношения» и с Россией, и с Украиной, продолжает «предпринимать шаги по снижению напряженности» между этими сторонами.
Напомним, Россия заверила в отсутствии планов «вторгаться» на Украину.
Москва неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
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Украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе, сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», – заявил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».
Также Служба безопасности Украины и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их «документирование» в стиле фейков «белых касок» в Сирии.
«Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», – подчеркнул Нарышкин.
Под условие проведения встречи советников «нормандского формата» украинские власти решили временно отозвать из Рады закон «Об основах государственной политики переходного периода».
«Этот документ эксперты называют правовым «фиговым листком», прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их «зачистку» по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает минские соглашения», – подчеркнул глава СВР.
Он отметил, что народы России и Украины не заинтересованы в войне, так как последствия для всех «при любом раскладе» будут тяжелы.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров допустил эвакуацию сотрудников посольства России с Украины
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины.
«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
В январе высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. New York Times сообщал, что 5 января Киев покинули 18 человек – это были в основном дети и жены российских дипломатов.
Позже Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины
В ходе переговоров 8 февраля Владимир Зеленский и глава Франции Эммануль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Также дипломат рассказал, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.
«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», – сказал он.
Ранее газета Daily Mail писала, что лидер Франции во время встречи с Путиным предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в ходе переговоров Зеленского и Макрона стороны договорились о поставках на Украину локомотивов и пожарной техники.
Французский президент в ходе встречи заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
ВМС Украины заявили о планах получить в 2022 году катера из США
Военно-морские силы Украины ожидают в 2022 году поставки катеров производства «Марк VI» от США, сообщили в пресс-службе ВМС.
«Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях – Азовском и Черном – в ближней морской операционной зоне... Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ВМС.
В октябре Пентагон рассказал о планах отправить на Украину шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн долларов.
Катера будут патрулировать акватории, но они имеют и более широкий потенциал благодаря скорости и другим характеристикам.
Так, модели катеров могут на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу или спецназовцев в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. Также катера имеют современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику, уточнили в ВМС.
Ранее сообщалось о получении Украиной от США партии патронов. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов.
Россия и Белоруссия начали военные учения «Союзная решимость»
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Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В ходе учения будут проводиться маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Помимо того, во время учений планируется усилить охрану границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, военные России и Белоруссии должны будут найти и уничтожить незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
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