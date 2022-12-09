В России создано более 200 молодежных лабораторий для эффективной работы исследователей

В новых молодежных лабораториях, созданных в рамках национального проекта «Наука и университеты», исследователи работают по ключевым направлениям: микроэлектроника, новая медицина, сельское хозяйство, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, благодаря современным молодежным лабораториям, которых в этом году создано более 200 по стране, правительство обеспечивает условия для эффективной работы исследователей по микроэлектронике, сельскому хозяйству, новой энергетике и медицине, а также климатическим исследованиям. Лаборатории появились в 112 подведомственных Минобрнауки научных и образовательных организациях.

Отмечается, что из 207 открытых молодежных лабораторий 67 работают по направлениям микроэлектроники, 55 – новой медицины, 35 – новой энергетики, 30 лабораторий занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных наук и еще 20 – климатическими исследованиями, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в каждой лаборатории коллектив состоит на две трети из молодых ученых.

«Создание таких лабораторий по всей России позволяет попасть в науку даже начинающим специалистам», – добавил министр.

Одна из новых молодежных лабораторий открылась в МГТУ «Станкин», где начались разработки отечественного оборудования для производства электронной компонентной базы, там работают 17 сотрудников, из них 6 – магистранты «Станкина».

В Казанском федеральном университете (КФУ) открыта лаборатория по направлению «Новая медицина», где исследуют гибридные оптические сенсоры, рассчитанные на три года.

Главными целями проекта является создание технологии обнаружения сверхнизких концентраций аналитов оптическими методами, необходимое в биомедицине для диагностики заболеваний на ранних стадиях.

В 2022 году также открыты 33 новые лаборатории на базе университетов – участников федеральной программы «Приоритет-2030», реализуемой в рамках нацпроекта «Наука и университеты».