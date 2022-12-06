На место возгорания в районе аэродрома в Курске отправлены три пожарных поезда

Администрация Курской области: На место тушения на аэродроме в Курске направлены три пожарных поезда

Московская железная дорога (МЖД) помогает в ликвидации возгорания в районе аэродрома в Курске, к месту отправлены три пожарных поезда, сообщили в пресс-службе администрации Курской области.

Московская железная дорога (МЖД) начала оказывать помощь при тушении пожара на аэродроме под Курском. На место отправлены три поезда МЖД, каждый из которых содержит по две цистерны с 120 т воды, а также более пяти тонн пенообразователя, передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, из-за возгорания в районе аэродрома отменены занятия в двух школах: в Халине и школе-интернате в поселке им. Жукова.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.