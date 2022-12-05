Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8

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5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях
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Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
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Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
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Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8
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Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
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Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками
Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья.
«Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он.
Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали.
Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО
Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией
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Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер.
Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине.
Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье
Власти Запорожья заявили о серии ударов по складам боеприпасов украинских военных
ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что российские военнослужащие также ставили целью уничтожить огневые позиции бойцов ВСУ и занятые боевиками киевского режима инфраструктурные объекты.
При этом назначенный в Киеве секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что якобы удар пришелся на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, одно из предприятий оказалось поврежденным.
Ранее в городе Запорожье, который контролируется вооруженными силами Украины, звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.
В Германии предложили справедливо распределять украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
Представитель земли, отвечающий за вопросы миграции, Зигфрид Лорек (ХДС) рассказал, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию, сообщает Bild.
«Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.
В Польше уличили Украину во лжи о «выплаченном долге»
Kresy: УНИАН обманывает, говоря о «выплате» Польше долга за военную помощь с помощью беженцев
Заявление Киева о том, что украинцы якобы внесли в польскую экономику ровно столько, сколько Варшава выплатила Украине в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет обозреватель Kresy Марек Троян.
Украинское инфмгентство УНИАН опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше». Если верить этим цифрам, то 2,14 млрд евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, «полностью окупают помощь Украине от властей Польши», передает РИА «Новости».
При этом, по словам Трояна, информация УНИАН абсолютно ложная и носит пропагандистский характер, так как потраченная Польшей на помощь Украине сумма на данный момент составила более 3 млрд евро. Более того, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев еще обошлось Варшаве в 8,36 млрд евро.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.
ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска
Конашенков: ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ВКС России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска, за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.
По его словам, в районах населенных пунктов Григоровка и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении
«В районе населенного пункта Диброва Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», – сказал Конашенков.
По его словам, на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.
Конашенков также отметил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями сорвали атаки двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная. «Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», – сказал он.
Он добавил также, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах.
Ранее ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на Донецком направлении.
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В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
Власти Украины начали национализацию «Альфа-банка»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка»
Власти Украины приступили к национализации «Альфа-банка», сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, что «Альфа-банк» на Украине прошел ребрендинг, сейчас это «Сенс Банк». Он также сообщил, что процедуры по национализации финансовой организации уже идут, передает РИА «Новости».
Советник главы офиса президента Украины выразил мнение, что этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка. Подоляк объяснил это меньшей численностью физлиц с вкладами в «Альфа-банке». По его словам, панических настроений у вкладчиков финансовой организации нет.
По информации о структуре АО на сайте «Сенс Банка», доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В октябре Нацбанк Украины запретил Косогову владеть долей в капитале украинского «Альфа-банка».
В минувшую субботу появились сообщения, что российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкций, однако вскоре освободили под залог. Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком.
Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
Представитель Эрдогана Калын призвал Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку в области архитектуры безопасности, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын заявил в интервью английской версии канала al-Jazeera, что с украинского кризиса началась вторая холодная война, которая наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов, передает РИА «Новости».
По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и не разработают параметры новой сделки – архитектуры безопасности, где никто никому не станет навязывать решения и не будет считать других ниже по рангу.
Он призвал «не сжигать мосты» с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
В ЛНР рассказали о подготовке ЦИПсО провокации в республике
Марочко: ВСУ готовят провокацию для обвинения российских военных в «зверствах» в ЛНР
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Специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят постановочные материалы для дискредитации российских военнослужащих, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в населенных пунктах ЛНР, временно контролируемых украинскими войсками, разведка ЛНР зафиксировала работу вооруженной группы людей с фото- и видеоаппаратурой, а также спутниковыми телефонами, которые под видом журналистов расспрашивают местное население о местах стихийных захоронений гражданского населения и «зверствах» российской армии, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что когда так называемые журналисты садились в тонированный микроавтобус, местные жители увидели в нем человека, одетого в форму российского образца, что дает основания полагать, что ЦИПсО готовит ряд материалов, дискредитирующих ВС России, с последующей раскруткой в информационном пространстве.
Ранее российский журнал для военачальников «Военная мысль», выпускаемый Минобороны, предупредил о возможной провокации со стороны кораблей ВМС США в акватории Северного морского пути (СМП).
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
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Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.
Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков.
У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.
Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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