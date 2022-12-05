ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

|
5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 10:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека
Разделы
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
Подробности...
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
Подробности...
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру.
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...
При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS
Мэр Алчевска Апшев: Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Один человек, по предварительным данным, погиб, двое находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли, около 15 ранены в результате удара ВСУ по городу Алчевску в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.
По данным мэра, украинские войска нанесли удар по городу в 0.55 (совпадает с московским).
«Один человек, по предварительной информации, погиб, двое находятся под завалами, предположительно, тоже погибли. МЧС занимается их извлечением. Пять человек получили тяжелые травмы, более десяти обратились к медикам за помощью», – передает ТАСС слова Апшева.
По его словам, удар пришелся по общежитиям Донбасского госинститут, в которых жили строители, помогающие восстанавливать республику, и беженцы.
Напомним, в воскресенье Апшев рассказал, что общежитие Индустриального техникума Донбасского государственного технического института в Алчевске разрушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS.
В Госдуме заявили о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
Депутат Госдумы Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
|
|
К массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.
«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые» – вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – отметил Гаджиев, передает РИА «Новости».
По его словам, призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали, а с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. «Видимо, есть что скрывать», – добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.
«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2500.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
|
|
The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
|
|
Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
|
|
Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
Во Франции предложили способ избежать «экономического суицида» ЕС
|
|
Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что для того, что избежать «экономического суицида», Евросоюзу нужно прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и «успокоить» Владимира Зеленского.
Он считает, что «сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», передает РИА «Новости».
ПО мнению политика, украинский конфликт «зашел не в то русло», Зеленский использует ситуацию для ослабления России.
«Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка», – заявил он.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.
Газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть
Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве обнаруженной в машине женщины
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой ранее нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.
«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения... Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – сообщила она РИА «Новости».
По словам Ивановой, речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице.
Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы.
Володин: Сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад сначала отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
|
|
Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», – добавил Володин, передает РИА «Новости».
«Надо развивать свою страну – Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – заключил он.
Напомним, по данным СМИ, российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан в Великобритании из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, но позднее его отпустили под залог.
Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО
Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией
|
|
Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер.
Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине.
В Германии предложили справедливо распределять украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
Представитель земли, отвечающий за вопросы миграции, Зигфрид Лорек (ХДС) рассказал, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию, сообщает Bild.
«Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.
В Иране упразднили полицию нравов
Генпрокурор Ирана Монтазери сообщил об упразднении полиции нравов в стране
|
|
Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.
«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», – приводит France Press сообщение агентства ISNA. По словам генпрокурора, она не имела «ничего общего с судебной системой», передает РИА «Новости».
Согласно данным Совета безопасности МВД Исламской Республики, как минимум 200 человек погибли в последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 млн долларов ущерба.
Напомним, уже больше месяца в городах Ирана проходят массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.
В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минприроды Дагестана заявило об обнаружении уже более двух тыс. туш тюленей на побережье
Минприроды Дагестана заявило об обнаружении 2500 туш каспийской нерпы на побережье Каспийского моря.
«К сожалению, цифра (умерших животных) значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минприроды отметили, что подсчет количества погибших тюленей продолжается.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.
Кадыров сообщил о задержании планировавших подрыв диверсантов в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценной информации.
По его словам, продолжается зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов, в ходе которой были задержаны диверсанты, планировавшие вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, передает РИА «Новости». Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений получило от задержанных ценную информацию, которую планирует использовать против украинских националистов в ближайшее время.
Он добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатые вещества.
Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.
|
|