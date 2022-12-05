ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

Мэр Алчевска Апшев: Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску

Один человек, по предварительным данным, погиб, двое находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли, около 15 ранены в результате удара ВСУ по городу Алчевску в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.

По данным мэра, украинские войска нанесли удар по городу в 0.55 (совпадает с московским).

«Один человек, по предварительной информации, погиб, двое находятся под завалами, предположительно, тоже погибли. МЧС занимается их извлечением. Пять человек получили тяжелые травмы, более десяти обратились к медикам за помощью», – передает ТАСС слова Апшева.

По его словам, удар пришелся по общежитиям Донбасского госинститут, в которых жили строители, помогающие восстанавливать республику, и беженцы.

Напомним, в воскресенье Апшев рассказал, что общежитие Индустриального техникума Донбасского государственного технического института в Алчевске разрушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS.