Обстрел ВСУ разрушил общежитие техникума в Алчевске

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4 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Обстрел ВСУ разрушил общежитие техникума в Алчевске

    Мэр Апшев: В Алчевске разрушено общежитие в результате обстрела со стороны ВСУ из HIMARS

    4 декабря 2022, 11:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Общежитие Индустриального техникума Донбасского государственного технического института в Алчевске разрушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Альберт Апшев.

    По его словам, целью ракетного удара ВСУ стал техникум, жертв и пострадавших удалось избежать, но полностью разрушено общежитие, и повреждено остекление самого техникума, передает ТАСС.

    По словам Апшева, бригады коммунальщиков приступят к разбору завалов, а сотрудники мэрии пройдут по домам и сделают замеры поврежденного остекления для выдачи пленки жителям.

    Ранее в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты.

    Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
    		    3 декабря 2022, 16:44
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.

    По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.

    «Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он. 

    Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.

    Коментарии (36)
    Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
    Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
    		    3 декабря 2022, 17:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».

    Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.

    «Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.

    Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.

    Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.

    Коментарии (26)
    Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
    Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами

    3 декабря 2022, 18:36

    Текст: Вера Басилая

    Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».

    Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.

    Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.

    Коментарии (24)
    Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
    Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом

    4 декабря 2022, 01:10

    Текст: Антон Антонов

    Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.

    В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.

    В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».

    При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказал впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

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    ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении
    		    3 декабря 2022, 14:42
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска остановили попытку ВСУ восстановить положение в Андреевке, Курдюмовке, Авдеевке и Марьинке ДНР, было уничтожено 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

    Также на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в Куземовке ЛНР, где было уничтожено до 60 военных ВСУ и техника.

    Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны авиацией и артиллерией, уничтожено более 30  украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

    Также Конашенков сообщил, что противник пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское ДНР, там также подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии ВС России.

    Противник на этом направлении потерял 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

    Также в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Купянске Харьковской области, Святогорске и Константиновке ДНР, кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

    По данным Минобороны, в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а возле поселка Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в Табаевке Харьковской области и Приморском Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Также ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбила вертолет Ми-8 ВСУ.

    Всего средствами ПВО сбито за сутки 10 беспилотников в районах населенных пунктов Голиково ЛНР, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка ДНР, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» возле Попасной и Лисичанска ЛНР, а также Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево ДНР.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).

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    Коментарии (19)
    ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
    Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
    		    3 декабря 2022, 15:51
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.

    Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».

    Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.

    Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.

    Коментарии (11)
    США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
    Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
    		    4 декабря 2022, 04:27
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

    Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.

    Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.

    Коментарии (10)
    Зеленский назвал «наиболее болезненные» для ВСУ участки фронта
    Зеленский назвал Артемовск и Соледар «наиболее болезненными» для украинских военных участками фронта
    		    3 декабря 2022, 22:58
    Фото: Global News/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что для ВСУ самой «горячей» и «болезненной» остается ситуация «на Донетчине», передает ТАСС.

    Напомним, в ДНР сообщили, что российские войска значительно продвинулись на Артемовском направлении. Российские военные установили огневой контроль над всеми дорогами на данном направлении. Сообщается, что фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.

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    Украинские войска перебросили под Кременную три группировки с иностранными наемниками
    Разведка ЛНР сообщила о переброске трех групп иностранных наемников под Кременнную

    3 декабря 2022, 21:20

    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки, усиленные немецкими и польскими наемниками, под Кременную в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Марочко со ссылкой на данные разведки отчитался о том, что была отмечена переброска дополнительных сил Украины под Кременную. Причем там выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками, передает ТАСС.

    Ранее  Марочко сообщал, что ВСУ последние два месяца ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны в районе Сватово и Кременной.

    Коментарии (6)
    Балицкий опроверг данные Киева о проведении мобилизации в Запорожской области
    		    3 декабря 2022, 12:55
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщение украинских изданий о том, что в Запорожской области проводится мобилизация, назвав эти слухи дезинформацией.

    По его словам, никакой мобилизации в Запорожской области нет, поэтому никакие повестки жителям региона приходить не могут.

    «Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что жители региона, если желают принимать участие в спецоперации, могут вступить в батальон имени Судоплатова, но лишь добровольно. 

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    Минобороны России показало работу артиллерийских установок «Акация»

    3 декабря 2022, 18:00

    Текст: Кристина Цыцура

    В министерстве обороны России опубликовали видео с боевой работой расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» ЮВО в зоне спецоперации.

    Артиллеристы наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Во время выполнения огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются разведкой позиций противника, а также корректируют огонь боевых машин.

    В составе расчетов участвуют мобилизованные.

    2С3 «Акация» – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения.

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    Лукашенко: Запад не готов на прекращение конфликта на Украине
    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад настроен на продолжение войны

    3 декабря 2022, 21:05

    Текст: Вера Басилая

    Запад пока рассматривает варианты продолжения боевых действий на Украине, что повлечет за собой продолжение СВО российской армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

    По словам Лукашенко, на Западе не спешат идти на переговоры, белорусские спецслужбы не видят, чтобы они были готовы по-человечески договариваться, передает агентство БелТА.

    «Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», – отметил Лукашенко, напомнив о недавних высказываниях бывшего президента Украины Петра Порошенко по поводу заключения Минских соглашений.

    «Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», – заявил президент Белоруссии.

    Между тем, Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военнослужащим, прибывшим для выполнения задач в рамках совместной группировки. Министр обороны России отметил, что российские военные чувствуют себя в Белоруссии как дома, и делают все, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия.

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    Украинские военнопленные заявили об отсутствии навыков стрельбы
    Попавшие в плен украинские военные заявили об отсутствии у них стрелковой подготовки после мобилизации

    4 декабря 2022, 03:58

    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные, которые оказались в плену, заявили, что они попали в вооруженные силы Украины по мобилизации и что мобилизованных почти не учат стрелять.

    Александр Павленко заявил, что по пятибалльной шкале оценивает свою военную подготовку на один балл. Он сообщил, что всего два раза посещал полигон. Максим Писарев также заявил, что у него нет навыков ведения боевых действий. По его словам, в течение полугода службы он и сослуживцы в основном рыли окопы.

    Писарев утверждает, что был «на должности повара» и «за полгода я только 11 патронов настрелял». «Я один раз ездил (на стрельбы), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», – приводит его слова РИА «Новости».

    Виталий Мартыненко также сообщил, что его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов. Александр Калиновский сказал, что «стрелял один раз»: четыре пристрелочных патрона и «семь раз просто в поле по мишени».

    Олег Попов сообщил, что учат по советским учебникам. Он сказал, что мобилизованным обещали масштабную стрелковую подготовку, уверяли, что боеприпасов достаточно. Однако в итоге «пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10–15 патронов», сказал он. Сергей Роменский сказал, что сделал всего три выстрела. 

    Напомним, десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, заявил, что в бою ему не помогла британская военная подготовка. Проценко добавил, что в поле уроки оказались бесполезными.

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    В РПЦ заявили о намерении дать оценку словам Папы Римского о бурятах и чеченцах

    3 декабря 2022, 16:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Русская православная церковь даст оценку заявлению Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев в зоне специальной военной операции на Украине, заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

    По его словам, подобные высказывания непрофессиональные и недопустимые.

    «Это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем – нацизмом, если угодно», – сказал епископ Феоктист в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

    Он указал, что нет наций «более жестоких или более греховных», но все люди «равны во Христе».

    Напомним, папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.

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    ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS
    Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

    4 декабря 2022, 08:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    По сообщению представительства, ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS в 07.05, передает ТАСС.

    Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщили, что по Шахтерску выстрелили двумя ракетами из РСЗО HIMARS, как сообщил мэр города Александр Шатов, в Шахтерске в ДНР произошло возгорание на нефтебазе, пострадали сотрудники нефтебазы. 

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