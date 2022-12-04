Обстрел ВСУ разрушил общежитие техникума в Алчевске

Мэр Апшев: В Алчевске разрушено общежитие в результате обстрела со стороны ВСУ из HIMARS

Общежитие Индустриального техникума Донбасского государственного технического института в Алчевске разрушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS, сообщил мэр города Альберт Апшев.

По его словам, целью ракетного удара ВСУ стал техникум, жертв и пострадавших удалось избежать, но полностью разрушено общежитие, и повреждено остекление самого техникума, передает ТАСС.

По словам Апшева, бригады коммунальщиков приступят к разбору завалов, а сотрудники мэрии пройдут по домам и сделают замеры поврежденного остекления для выдачи пленки жителям.

Ранее в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты.