ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

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4 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

    Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

    4 декабря 2022, 08:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    По сообщению представительства, ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS в 07.05, передает ТАСС.

    Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщили, что по Шахтерску выстрелили двумя ракетами из РСЗО HIMARS, как сообщил мэр города Александр Шатов, в Шахтерске в ДНР произошло возгорание на нефтебазе, пострадали сотрудники нефтебазы. 

    ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
    		    2 декабря 2022, 11:50
    Фото: Senior Airman Beaux Hebert/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.

    По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.

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    Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
    		    3 декабря 2022, 16:44
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.

    По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.

    «Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он. 

    Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.

    Коментарии (27)
    Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
    Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
    		    1 декабря 2022, 08:57
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.

    На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине. 

    Коментарии (8)
    Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
    		    1 декабря 2022, 11:03
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.

    Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.

    Коментарии (28)
    Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
    Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
    		    2 декабря 2022, 05:31
    Фото: Andrew Harrer/CNP/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

    Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».

    При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.

    По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.

    Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.

    Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».

    Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

    Коментарии (64)
    ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении
    		    3 декабря 2022, 14:42
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска остановили попытку ВСУ восстановить положение в Андреевке, Курдюмовке, Авдеевке и Марьинке ДНР, было уничтожено 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

    Также на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в Куземовке ЛНР, где было уничтожено до 60 военных ВСУ и техника.

    Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны авиацией и артиллерией, уничтожено более 30  украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

    Также Конашенков сообщил, что противник пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское ДНР, там также подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии ВС России.

    Противник на этом направлении потерял 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

    Также в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Купянске Харьковской области, Святогорске и Константиновке ДНР, кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

    По данным Минобороны, в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а возле поселка Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в Табаевке Харьковской области и Приморском Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Также ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбила вертолет Ми-8 ВСУ.

    Всего средствами ПВО сбито за сутки 10 беспилотников в районах населенных пунктов Голиково ЛНР, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка ДНР, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» возле Попасной и Лисичанска ЛНР, а также Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево ДНР.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).

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    Коментарии (19)
    Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
    Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине
    		    2 декабря 2022, 08:29
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС.

    Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.

    Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. 

    Коментарии (27)
    Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
    Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
    		    3 декабря 2022, 17:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».

    Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.

    «Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.

    Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.

    Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.

    Коментарии (26)
    Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
    Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами

    3 декабря 2022, 18:36

    Текст: Вера Басилая

    Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

    По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».

    Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.

    Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.

    Коментарии (24)
    Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
    Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
    		    2 декабря 2022, 20:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.

    Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».

    Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.

    2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.

    Коментарии (28)
    Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
    Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ

    1 декабря 2022, 10:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

    По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.

    Коментарии (10)
    Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
    Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
    		    3 декабря 2022, 04:49
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.

    Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».

    Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.

    Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.

    Коментарии (4)
    Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
    Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом

    4 декабря 2022, 01:10

    Текст: Антон Антонов

    Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.

    В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.

    В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».

    При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказал впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    Коментарии (14)
    ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
    Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР

    2 декабря 2022, 08:48

    Текст: Александра Юдина

    В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.

    Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. 

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    Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
    		    1 декабря 2022, 13:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.

    В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

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