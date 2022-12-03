Лукашенко: Запад не готов на прекращение конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад настроен на продолжение войны

Запад пока рассматривает варианты продолжения боевых действий на Украине, что повлечет за собой продолжение СВО российской армии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам Лукашенко, на Западе не спешат идти на переговоры, белорусские спецслужбы не видят, чтобы они были готовы по-человечески договариваться, передает агентство БелТА.

«Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», – отметил Лукашенко, напомнив о недавних высказываниях бывшего президента Украины Петра Порошенко по поводу заключения Минских соглашений.

«Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», – заявил президент Белоруссии.

Между тем, Шойгу поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военнослужащим, прибывшим для выполнения задач в рамках совместной группировки. Министр обороны России отметил, что российские военные чувствуют себя в Белоруссии как дома, и делают все, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия.