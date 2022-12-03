Лукашенко заявил о подготовке российских и белорусских военных «как единой армии»

Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия

Белорусские и российские военные готовятся как единая армия, проводят в республике боевое слаживание, чтобы отразить любую агрессию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Лукашенко отметил, что к подготовке, боевому слаживанию подразделений Белоруссии и России подошли серьезно, чтобы в случае необходимости смогли отразить любую агрессию на Союзное государство, передает БелТА.

По его словам, решаются вопросы от аптечек медицинских до обмундирования и вооружения, все готовится как единая армия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в рамках визита министра обороны России Сергея Шойгу в Минск будет выработана единая с РФ позиция по действиям для защиты территориальной целостности Союзного государства.

По словам Лукашенко, накануне визита Шойгу он поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

«Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь», – заявил он.

Также президент Белоруссии отметил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине.

«Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться», – сказал Лукашенко, комментируя готовность оппонентов к урегулированию ситуации в регионе.

Он отметил, что оппоненты «видят, как продолжить войну, тогда специальная операция не прекратится.

Ранее Россия и Белоруссия подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.