Ученые из «Лидеров России» поблагодарили наставников за помощь в профессиональном развитии

Наставники победителей трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» отметили способность подопечных обеспечить прорывное научно-технологическое развитие России, а те поблагодарили их за помощь в профессиональном росте.

Всего в программе наставничества конкурса управленцев «Лидеры России приняли участие 19 ведущих управленцев, готовых делиться своими знаниями и опытом с молодыми коллегами. Многие из них в эти дни работают в Сириусе.

По словам помощника президента Андрея Фурсенко, участие в треке «Наука» пошло на пользу – как самим конкурсантам, так и их наставникам, которые получают не меньше позитива от такого сотрудничества и общения с молодыми коллегами.

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов отметил, что «Лидеры России» стали решать вопрос с подготовкой и воспитанием кадров, правда, нужно включить в программу больше практического взаимодействия участников и наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В свою очередь директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Елена Хлесткина заявила, что шесть участников трека «Наука» конкурса «Лидеры России» помогали в решении нетривиальных задач по созданию нестандартной научно-исследовательской инфраструктуры, развитию междисциплинарных исследований и разработке управленческих подходов в этой сфере. Они подключились к мозговому штурму в качестве экспертов в рабочих группах при Межведомственной комиссии, в итоге взаимодействие выросло в партнерскую работу.

Своим мнением о треке «Наука» конкурса «Лидеры России» поделился профессор РАН Артем Оганов.

«Мне довелось быть наставником в двух сезонах трека «Наука». Результаты очень интересные. Для первого наставляемого Дмитрия Штарева я стал оппонентом в его докторской защите, мы вместе опубликовали целый цикл заметок о состоянии российской науки, и этот цикл получил хороший резонанс. Второй наставляемый Илья Меньщиков заразил мою лабораторию новой темой – координационные полимеры. Мы также обсуждали идеи об усилении российских журналов. Сейчас в условиях санкций нам нужно развивать отечественную науку во всех направлениях, как никогда, нам нужны собственные научные журналы, собственные научные конференции», заявил эксперт.

Десятки других участников трека «Наука» также сделали серьезный рывок в профессии и заняли высокие должности в сфере науки, образования и государственного управления. Например, два победителя четвертого сезона поехали работать на Донбасс: Иван Кусов стал министром образования Луганской народной республики, а Олег Трофимов занял должность заместителя министра образования ДНР. А многие ученые из числа «Лидеров России» совершили удивительные открытия. Например, Максим Щербина разработал биоразлагаемый сетчатый протез для профилактики грыж при операциях на животе, который пригоден также для детской хирургии.

Илья Меньщиков вместе с командой инженеров создал генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Ирина Алексеенко работает над первой универсальной вакциной для борьбы с вирусными инфекциями и невирусным противоопухолевым препаратом для лечения распространенных видов рака. Роман Веснин изобрел уникальную технологию переработки ПЭТ-отходов в качественные тепло- и звукоизоляционные материалы.

Трек «Наука» включен в программу конкурса управленцев «Лидеры России» уже на протяжении двух сезонов. За это время в нем приняло участие более 28 тыс. россиян: 63 человека объявлены победителями трека, 26 стали победителями конкурса.

II Конгресс молодых ученых является ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий. В нем принимают участие более трех тысяч студентов и специалистов из 40 стран мира, в том числе Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана.