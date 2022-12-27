Вынесен приговор экс-главе СК по КЧР Булатову по делу Арашуковых

В Мосгорсуде вынесен приговор бывшему исполняющему обязанности управления СК по КЧР Казбеку Булатову по делу бывшего сенатора от республики Рауфа Арашукова.

Казбека Булатова приговорили к 22 годам колонии с ограничением свободы на два года и запретом занимать должности в силовых органах и органах власти в течение трех лет, передает ТАСС. Также его лишили звания «генерал-майор юстиции».

По решению судьи Елены Гученковой, бывший руководитель Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов также осужден на 22 года колонии, ему запретили работать в силовых структурах и органах власти в течение трех лет и лишили звания «полковник полиции».

Бывшего следователя управления СК по региону Андрея Филиппова приговорили к 6,5 годам колонии, бывшего директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева приговорили к пяти годам лишения свободы.

Хашукаев на стадии следствия признал вину и дал показания на Арашуковых и других обвиняемых. Все остальные не признали вину.

Во вторник экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца –экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова осудили на пожизненный срок по делу об организации убийств и хищении газа.