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Спикер парламента Молдавии раскритиковал военный нейтралитет страны
Спикер парламента Молдавии Гросу осудил заложенный в конституции страны нейтралитет
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Кишиневу непозволительно говорить о своем нейтралитете на фоне конфликта на Украине, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу. При этом военный нейтралитет заложен в конституции Молдавии.
Гросу заявил, что наступил «момент истины», когда Молдавия должна «выбрать сторону». По его словам, «невозможно, непозволительно и непростительно вилять». заявляя, что Кишинев «нейтрален», «независим» и «любит всех». Гросу потребовал дать «четкую политическую оценку» конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на TV8.
При этом он подчеркнул, что в Молдавии не видят «на данный момент прямой угрозы вторжения» со стороны России. Однако, как утверждает председатель парламента, против его страны якобы направлены элементы «гибридной войны», в частности, кибератаки и «пропаганда, которая ведется в СМИ».
По версии Гросу, Газпром «снижает поставки газа в Молдавию, которая исправно платит за газ, чтобы заставить власти Молдавии кланяться». По его словам, Молдавия не станет «этого делать, так как тех, кто кланяется, не уважают».
Напомним, весной Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи. Гросу сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах.
Отметим, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов. При этом она нарушила договоренности по срокам аудита.
При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.
На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.
Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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ВСУ начали снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
Марочко: ВСУ используют для снабжения машины гуманитарных организаций
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой народной республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В частности, разведка зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей с иностранными номерными знаками и «логотипом известной международной гуманитарной организации», которые привезли украинским военным БПЛА, средства связи и наблюдения, оружие и боеприпасы, аккумуляторные батареи и генераторы, передает ТАСС.
Марочко добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданском, общались на русском и украинском языках, а также имели «средства бронезащиты западного образца».
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Иран пригрозил Украине последствиями за «безответственные угрозы»
Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после призывов к уничтожению производства иранских вооружений, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
Он подчеркнул, что Иран не участвует в конфликте на Украине и готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира, передает ТАСС.
Чафи добавил, что риторика Украины является угрожающей и безответственной, Иран предупреждает о последствиях этого.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
При этом журналист из Ирана Реза Аббаси заявил, что Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если продолжит угрожать национальной безопасности Ирана.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
Украина решила повысить тариф на транзит нефти по «Дружбе»
Украина с 1 января повышает тариф на транзит нефти по «Дружбе» на 18%
Украина с 1 января 2023 года намерена повысить тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».
С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%, передает ТАСС.
В ноябре украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран
Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.
Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата
Подпольщик Лебедев: Жителям Николаева выдают повестки ликвидированного военкомата
Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военнослужащих в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в центре города очень много «вояк», которые ходят по спальным районам, «пристают ко всем мужикам», раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона. При этом на повестке в печати есть код ЕГРПОУ, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, по которому можно выяснить, что предприятие ликвидировано, такого военкомата не существует, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ.
В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
В украинском городе Днепре коммунальщики демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, сообщило днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
На опубликованных материалах видно, что монументы убирают с постаментов с помощью подъемного крана, сообщает ТАСС.
16 декабря с улиц Днепра убрали монументы Александру Пушкину и Владимиру Дубинину. Ранее городской совет принял решение о переносе памятников Пушкину, Ломоносову, Горькому.
Ранее памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине.
В Минобороны Украины подтвердили службу Арестовича в разведке
Глава ГУР Украины Буданов подтвердил службу Арестовича в разведке
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В интервью украинскому изданию «Лига.net» он отметил, что не помнит, как давно Арестович проходил службу. Однако заверил, что советник главы офиса Зеленского был задействован в разведке, передает РИА «Новости»
Ранее российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка предположил, что в России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки.