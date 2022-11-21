Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов

Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед Газпромом в 590 млн долларов

Долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов, заявила Счетная палата Молдавии по итогам аудита.

С 2011 года по 2015 год, когда Молдавией управлял «Альянс за европейскую интеграцию», страна задолжала Газпрому 394,1 млн долларов. 144,8 млн долларов долга возникло с 1990 года по 2007 год, 37,3 млн долларов – долг за поставки в декабре 2021 года, еще 14 млн долларов долга – в первой половине 1999 года, до образования «Молдовагаза».

Сейчас аудит также проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). В их задачи, в частности, входит уточнение долга за поставки на правобережье с 1991 года по 31 октября 2021 года, оценка и переоценка уже переданных Газпрому активов, передает ТАСС.

Тем временем глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что в декабре страна продолжит импортировать российский газ в объемах, сопоставимых с октябрем, то есть дефицит сохранится.

Напомним, Молдавия не успела завершить до 1 октября аудит. Газпром заявлял, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности. Газпром заявлял, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов. Газпром с 1 октября на 30% снизил суточный объем подачи газа Молдавии, заявив, что такой шаг вызван ограничением транзита через Украину.