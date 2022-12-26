Подразделения ДНР уничтожили за сутки два танка

Офицер ДНР оценил влияние поставок ЗРК Patriot на спецоперацию на Украине

Офицер ДНР: ЗРК Patriot не повлияет на проведение СВО

Зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире, заявил офицер ДНР с позывным Ситх.

Офицер объяснил, что задача ЗРК Patriot аналогична российским С-300-400-500 и заключается в уничтожении целей на средних и больших высотах. Он обеспечивает перехват оперативно-тактических ракет и авиации, комплекс закроет небо для стратегической авиации ВКС РФ в радиусе действия ракет комплекса. Но ВС России не применяои дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины, поэтому каких-то изменений в ведении спецоперации из-за появления Patriot не будет.

«Отмечу, что против БПЛА «Герань», а тем белее легких разведывательных дронов применение этих комплексов неэффективно – слишком они дорогие и слишком мало их поставляется ВСУ», – приводит Ura.ru слова офицера ДНР.

Ситх считает, что США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем, договор по Противоракетной обороне (ПРО) ограничивал создание так называемого «ядерного зонтика» – эффективной противоракетной обороны – у одной из сторон. Благодаря Зеленскому США получили возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России.

Вооруженные силы Российской Федерации могут противопоставить военной экспансии НАТО гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки МБР «Авангард».

«Совершенно другой принцип ведения войны – такие системы невозможно перехватить классическими средствами ПРО. Patriot – это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», – считает военный.

«Не думаю, что более современные и быстрые «Искандеры» будут легкой целью. И «Калибр» – это крылатая ракета, в полете использует рельеф местности и летит на предельно малых высотах, сбить ее сложно. ЗРК Patriot не работают и против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. Скажу так, это очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой», – подытожил офицер ДНР.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

В прошлую среду генерал армии США в отставке Марк Хертлинг предупредил, что в случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения эксплуатации.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.

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