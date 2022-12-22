Силы ДНР уничтожили британскую гаубицу и две РСЗО «Град»

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22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

Зеленский стал неуправляемым

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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  • В ресторане

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  • На работе

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей
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    Силы ДНР уничтожили британскую гаубицу и две РСЗО «Град» Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ Норвежские СМИ: Столтенберг может стать новым главой МВФ

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    триумф Аргентины


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    год золотого медведя


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    поражает воображение


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    историческое наследство


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    Силы ДНР уничтожили британскую гаубицу и две РСЗО «Град»

    22 декабря 2022, 11:20

    За последние сутки силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили две вражеских РСЗО «Град», самоходную гаубицу и танк, сообщили в управлении народной милиции ДНР.

    В милиции отчитались, что за прошедшие сутки были уничтожены танк Т-80У, две РСЗО «Град», гаубица М-777 и еще семь единиц бронетехники.

    Также ликвидированы более 30 украинских боевиков, передает Донецкое агентство новостей.

    Накануне в республике сообщали, что подразделения ДНР за сутки ликвидировали более 50 украинских боевиков.

    Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
    		    21 декабря 2022, 12:41
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости

    В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.

    Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.

    Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.

    Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.

    Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Коментарии (84)
    Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
    Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
    		    21 декабря 2022, 08:18
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

    По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

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    Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
    		    20 декабря 2022, 21:46
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».

    О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.

    До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.

    Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

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    Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
    		    19 декабря 2022, 20:45
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.

    «С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.

    «Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.

    Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.

    «Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.

    Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.

    «Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.

    Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.

    В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.

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    Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
    Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

    19 декабря 2022, 13:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.

    По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.

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    Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
    Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
    		    22 декабря 2022, 04:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».

    После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.

    Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.

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    Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
    		    20 декабря 2022, 14:40
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС

    Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе. 

    Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».

    Коментарии (41)
    Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях
    		    19 декабря 2022, 13:43
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.

    В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).

    За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.

    У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

    Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.

    Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.

    Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.

    Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.

    В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (46)
    Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
    Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
    		    20 декабря 2022, 01:58
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

    Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.

    Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.

    В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.

    Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.

    Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).

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    Украина обстреляла Брянскую область
    Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
    		    20 декабря 2022, 06:56
    Фото: Брянская Губерния/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.

    Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.

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    Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам
    		    21 декабря 2022, 20:58
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Действительно, подразделения низшего звена – уровня роты и даже взвода – уже должны иметь в составе своего оснащения легкие БПЛА видовой разведки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее президент Путин потребовал, чтобы беспилотники появились в российской армии на уровне отделений и рот.

    «Спецоперация наглядно показала необходимость подобного решения – чтобы подразделения были бы максимально осведомлены о ситуации на поле боя. При этом нужно изначально увязывать между собой беспилотники наблюдения и беспилотники целеуказания, то есть оптимизировать взаимодействие разведывательных и ударных средств. Кроме того, нужно придавать артиллерии БПЛА с соответствующими расчетами», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    На уровне более крупных воинских частей дроны тоже нужны для разведки и наблюдения, но эти цели уже реализуются с помощью средневысотных БЛА, добавил эксперт. Такие БПЛА, по его словам, оснащены высококачественными оптико-электронными и радиолокационными средствами и могут дольше держаться в воздухе.

    «Современный бой характеризуется высокой динамикой. Если задействовать дроны, особенно информационно интегрированные с системами управления и завязанные на ударные системы – наземные или воздушные, то это существенно ускорит цикл «обнаружение-поражение», а значит, увеличит точность огня. Таким образом, применение беспилотных технологий позволяет влиять на эффективность боевых действий в целом», – пояснил Федутинов.

    Основное преимущество беспилотника состоит в том, что позволяет сохранить жизни и здоровье военных, напомнил Федутинов. «Это прописная истина, но ее стоит повторить. Помимо чисто гуманистических соображений, беспилотники, как ресурс, гораздо быстрее и проще восполнить – в отличие от личного состава, тем более имеющего высокую квалификацию», – подчеркнул аналитик.

    «Так что значение БПЛА трудно переоценить. Это инструмент для достижения поставленной цели с наименьшими затратами. Возможно, участники совещания имели в виду некоторые выявленные недоработки по этой части. Что ж, признание наличия проблемы – часть ее решения. Если на устранение недоработок направить волю и средства, можно ожидать перелома к лучшему», – подытожил эксперт.

    Выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня. «Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», – сказал он.

    Важно повысить боевые возможности ВКС, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО, считает глава государства. «Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», – цитирует его ТАСС.

    «Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотника, должна быть у каждого бойца», – уверен президент. По его мнению, наша промышленность располагает всеми возможностями «для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта».

    Президент напомнил, что беспилотники – важнейшее направление развития современного вооружения. Уже Первая мировая была непредставима без аэроплана, который тогда был такой же новинкой, как сейчас квадрокоптер. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

    Беспилотники – это настолько обширный класс техники, что он выполняет множество ролей, каждая из которых требует отдельного разбора, поясняет военный аналитик.

    «Есть карманного размера аппарат, который может поместиться в куртке у любого человека, у любого военного. Его можно запустить перед собой в темном коридоре, чтобы проверить что находится за углом. Такой аппарат больше нескольких минут в воздухе не продержится, но он справится с задачей увеличить «дальнозоркость» бойца», – говорит Крамник.

    Есть дроны покрупнее, похожие на известный китайский бренд DJI, который сейчас активно применяется в Донбассе, добавил эксперт. «Это аппарат взводного уровня, не карманный – у него больше возможностей по дальности, он уже представляет собой «глаза взвода». Ударные задачи – у других, еще более крупных аппаратов, которые могли бы сбрасывать на противника небольшие боеприпасы, в том числе высокоточные», – перечисляет Крамник.

    «Дальше начинается огромное пространство, в котором найдется место для аппаратов связи, ретрансляторов, разведчиков самого разного назначения, аппаратов наведения высокоточного оружия – вплоть до тяжелых стратегических беспилотников. Последнего у нас пока нет, есть только разработки», – подытожил аналитик.

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    Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
    Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
    		    22 декабря 2022, 04:54
    Фото: кадр телеканала Россия 1
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

    Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.

    Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
    		    20 декабря 2022, 14:58
    Фото: Минобороны РФ

    В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.

    Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.

    Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
    		    21 декабря 2022, 12:22
    Фото: t.me/mod_russia

    Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.

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    Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
    Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
    		    21 декабря 2022, 11:23
    Фото: Virginie Nguyen Hoang/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.

    «Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

    «Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.

    «Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.

    «В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.

    «ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.

    Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

    В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.

    На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.

    Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

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